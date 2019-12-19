«Покормите их с руки, почувствуете себя добрым»: почему не надо собирать подарки сиротам из детдомов

Детям нужны родители, а не подарки Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Учредитель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков написал подробную колонку о том, почему в попытке стать хорошим не стоит перед Новым годом устраивать праздники для сирот из детских домов и дарить им подарки.

Хочешь почувствовать себя добрым? Не хватает новогоднего настроения? Организуй поездку в детский дом! Вы увидите детей (преимущественно несчастных), покормите их с руки, почувствуете себя добрым и счастливым!

Прочитал в чате НКОшников про истерику некой Марии Погребняк (кто это? Жена футболиста?) о том, что она хотела устроить праздник в детском доме и подарить подарки детям, а руководство ДД ей отказало. Теперь она и ее подписчики «в шоке». А я, конечно, поддерживаю в этой ситуации руководство ДД.



Несколько мыслей на этот счет (кое-что взял у коллег).

Признаюсь, когда-то давно, когда я еще ничего не понимал в теме благотворительности, я и сам был инициатором новогодних елок с подарками в детдомах.

Но однажды мы с ребятами приехали в один из ДД Тагила. С Дед Морозом, с актерами, с подарками. Заранее с ДД договорились, конечно. Приезжаем — никого нет, никто не встречает, ходим по зданию в поиске сотрудников. Потом нашли одну сотрудницу, она с недовольным видом такая: «Ну-у... Сейчас соберу детей... Хотя, может, отменим на сегодня?» Оказывается, в тот день мы были уже третьими, кто приехал делать праздник, и все уже устали, а подарочные конфеты разбросаны по всему ДД — дети начали просто уже кидаться конфетами друг в друга.

Еще я знаю ситуации, когда некоторые компании предлагают воспитанникам ДД написать письмо Деду Морозу и попросить подарок — и получают очень дорогие подарки (например, айфоны).

Позднее, в силу своих интересов в этой сфере, я начал изучать вопрос и осознал для себя, что вот такая благотворительность — праздники и подарочки — это идиотизм и вредительство. Или даже преступление.



Ни один авторитетный благотворительный фонд в стране не занимается такой бесполезной фигней. Наоборот, все активно призывают отказаться от такой «благотворительности».

Миллион статей на эту тему написано, миллион книг бывших воспитанников детских домов выпущено — но традицию сложно искоренить до сих пор. Люди хотят под Новый год побыть добренькими.

Детям нужна семья и близкие люди, а не ваши подарки. Кроме разочарования и осознания того, что взрослым нельзя доверять — они появятся на минуту и исчезнут навсегда — это ничего не дает. А нет, даёт — эгоизм и потребительское отношение между людьми. Взрослый — это источник подарков и ничего более. И подарки тебе должны дарить только потому, что ты сирота, а не потому, что тебя кто-то любит.

Компании тратят огромные деньги на такую «помощь» сиротам, вместо того чтобы поддерживать полезные проекты благотворительных фондов — устройство детей в семью, психологическая поддержка приемным семьям, образовательные и спортивные программы для детских домов, профилактика социального сиротства и т. д.



Детям нужно дарить новые навыки, образование, социализацию — то, что поможет им во взрослой жизни. А не конфеты и телефоны. Такая «благотворительность» вредит детям и помешает их социализации после выхода из детдома в 18 лет.

Прочитайте хоть одну книжку, написанную сиротой (например, «Меня зовут Гоша», изданную фондом «Арифметика добра»), и вы узнаете, что дорогой подарок заберут сразу более старшие и сильные. А еще узнаете, что в каждом взрослом ребенок видит своих потенциальных маму и папу.

Вы лично хотели бы, что к вам домой к вашим детям под Новый год приходили бы какие-то незнакомые дяди и тети поиграть и подарить конфеты? Несколько человек в день, потому что в декабре начинается игра «Почувствуй себя Дедом Морозом»?

И почему вы считаете, что ДД должен организовывать ваше волонтерство и желание побыть хорошеньким? Задача сотрудников — работать с детьми, а не организовывать досуг взрослых. А тут еще нужно каждый день причесывать всех и одевать красиво, как на Первое сентября — а то вдруг у приезжих тёть не получится красивых фоточек для инстаграма и они начнут писать в соцсетях, как обижают несчастных детей.



И у детей, кстати, тоже есть свои права, учеба и привычный ритм жизни. Но тут приезжает какая-то дама — будьте добры, идите с ней играть, тетя хочет побыть доброй.

Резюмирую: Если вы собрались в детский дом с праздниками и подарками — откажитесь, если вы не идиот. Поддерживайте работу фондов, реально помогающих детям-сиротам. Например, «Арифметика добра» или «Волонтеры в помощь детям-сиротам». У них много прекрасных программ — не поленитесь, найдите их сайты и узнайте, как помогать детям-сиротам правильно.



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