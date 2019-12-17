Перерасчёт из-за аварии получили не все жители Северо-Чемского. Что говорят об этом коммунальщики

— Нам пришла обычная платёжка без перерасчёта. То есть заплатим мы как в прошлом месяце, — написала в редакцию НГС жительница дома № 10 по улице Герцена.

Накануне в СГК сообщили, что жители получат перерасчёт на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей за время отсутствия отопления.

Жителям дома № 10 по улице Герцена не успели пересчитать плату за отопление. Так выглядит платёжная квитанция за ноябрь

Как пояснила корреспонденту НГС заместитель начальника управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК Наталья Барсукова, компания пересчитала стоимость ресурса, но сделала это не для каждого жителя, а для управляющих компаний и ТСЖ.

— Дальше уже сами участники рынка управления жильём должны пересчитать стоимость коммунальных услуг, исходя из новой стоимости ресурса. Кто-то это успел сделать, кто-то — нет. В этом никто не виноват, то есть процесс ещё идёт, — добавила она.



По её словам, перерасчёт за два дня отсутствия тепла жителям Северо-Чемского жилмассива был произведён сразу, а перерасчёт за дополнительные три дня, когда происходил прогрев квартир, будет отражён в годовом отчёте.



— Если в платёжных документах перерасчёта не будет, то вопросы уже надо задать управляющей компании. Потому что СГК, точнее юридическое лицо ООО «Сибэко», всем всё пересчитала, — подытожила Наталья Барсукова.

В ТСЖ, управляющим домом по улице Герцена, 10, предложили жильцам подождать — перерасчёт обязательно будет, но, скорее всего, уже в следующем месяце.



— Мы-то думали, что СГК в соответствии с нашим договором сразу отразит перерасчёт в общей платёжке, а мы уже на её основании будет это отражать по жильцам. Но оказалось, всё это носит заявительный характер. К тому же справочку на расчёт квартплаты мы подаём 23-го числа каждого месяца, а тогда вообще ситуация была непонятная, поэтому в ноябре мы этого физически сделать не смогли (пересчитать стоимость услуг. — Прим.ред.), — пояснила председатель ТСЖ «Герцена, 10» Надежда Лерке.

