Перерасчёт из-за аварии получили не все жители Северо-Чемского. Что говорят об этом коммунальщики

В Новосибирске перерасчет из-за ноябрьской аварии на Северо-Чемском получили только часть жителей.
Накануне в СГК сообщили, что жители получат перерасчёт на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей за время отсутствия отопления.
После публикации новости читатели рассказали, какие платёжки они получили по итогам ноября.
— Нам пришла обычная платёжка без перерасчёта. То есть заплатим мы как в прошлом месяце, — написала в редакцию НГС жительница дома
Как пояснила корреспонденту НГС заместитель начальника управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК Наталья Барсукова, компания пересчитала стоимость ресурса, но сделала это не для каждого жителя, а для управляющих компаний и ТСЖ.
— Дальше уже сами участники рынка управления жильём должны пересчитать стоимость коммунальных услуг, исходя из новой стоимости ресурса. Кто-то это успел сделать, кто-то — нет. В этом никто не виноват, то есть процесс ещё идёт, — добавила она.
По её словам, перерасчёт за два дня отсутствия тепла жителям Северо-Чемского жилмассива был произведён сразу, а перерасчёт за дополнительные три дня, когда происходил прогрев квартир, будет отражён в годовом отчёте.
— Если в платёжных документах перерасчёта не будет, то вопросы уже надо задать управляющей компании. Потому что СГК, точнее юридическое лицо ООО «Сибэко», всем всё пересчитала, — подытожила Наталья Барсукова.
В ТСЖ, управляющим домом по улице Герцена, 10, предложили жильцам подождать — перерасчёт обязательно будет, но, скорее всего, уже в следующем месяце.
— Мы-то думали, что СГК в соответствии с нашим договором сразу отразит перерасчёт в общей платёжке, а мы уже на её основании будет это отражать по жильцам. Но оказалось, всё это носит заявительный характер. К тому же справочку на расчёт квартплаты мы подаём 23-го числа каждого месяца, а тогда вообще ситуация была непонятная, поэтому в ноябре мы этого физически сделать не смогли (пересчитать стоимость услуг. — Прим.ред.), — пояснила председатель ТСЖ «Герцена, 10» Надежда Лерке.
Сейчас, по её словам, сотрудники ТСЖ будут писать заявления в СГК, в которых опишут и обоснуют всю ситуацию с отключением тепла в ноябре. Если они успеют это сделать, то новые суммы в платёжках жители этого дома увидят уже в декабре.
— Даже если мы в декабре не успеем получить от СГК внятного ответа, потому что мы по суммам, по количеству с ними расходимся, 354 постановления по-разному трактуем. В любом случае в январе мы делаем годовую корректировку — там это всё будет учтено, — сообщила председатель ТСЖ.
Другой читатель написал в редакцию, что получил в этом месяце платёжку с перерасчётом.
Тепло в дома Северо-Чемского жилмассива перестало поступать в ночь с 19 на 20 ноября, когда температура в городе опустилась до 25 градусов мороза. Под отключение также попали школа и детский сад Кировского района. В общей сложности новосибирцам пришлось провести в холодных квартирах около двух суток — тепло начало возвращаться в дома только к середине 21 ноября. НГС приезжал на место коммунальной аварии дважды: во время работы ремонтных бригад и визита мэра Анатолия Локтя, а также на следующий день. Жильцы пострадавших домов тогда рассказали, что из-за аварии вынуждены были пользоваться обогревателями, которые сожгли много электроэнергии. О том, может ли повториться крупная авария в Кировском районе, мы рассказали в обзоре.