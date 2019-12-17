Врачи вернули слух жителю Новосибирска, который родился без ушных раковин

Мужчине пришлось проехать больше тысячи километров, чтобы сделать бесплатную операцию. В федеральных медицинских учреждениях ему не смогли помочь

В тюменской больнице медики успешно и быстро провели операцию жителю Новосибирска. У мужчины сломался имплантат слухового аппарата, который вживляли в кости черепа.



— Мужчина родился с редкой патологией — у него отсутствуют ушные раковины и слуховые проходы. Но внутренние структуры слухового аппарата сохранены и могут воспринимать звуки, а в качестве проводника звуковых сигналов служат кости черепа,— рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Чтобы помочь пациенту, нужно было вживить в височную кость имплантат — шпильку из специального сплава, после чего надеть на неё миниатюрный звуковой процессор. Устройство преобразует электрический сигнал в механические колебания, которые позже и передаются на кости черепа.