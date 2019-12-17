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Здоровье

Врачи вернули слух жителю Новосибирска, который родился без ушных раковин

Из-за редкой патологии ему потребовались особые слуховые аппараты

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Мужчине пришлось проехать больше тысячи километров, чтобы сделать бесплатную операцию. В федеральных медицинских учреждениях ему не смогли помочь

Мужчине пришлось проехать больше тысячи километров, чтобы сделать бесплатную операцию. В федеральных медицинских учреждениях ему не смогли помочь

В тюменской больнице медики успешно и быстро провели операцию жителю Новосибирска. У мужчины сломался имплантат слухового аппарата, который вживляли в кости черепа.

— Мужчина родился с редкой патологией — у него отсутствуют ушные раковины и слуховые проходы. Но внутренние структуры слухового аппарата сохранены и могут воспринимать звуки, а в качестве проводника звуковых сигналов служат кости черепа,— рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Чтобы помочь пациенту, нужно было вживить в височную кость имплантат — шпильку из специального сплава, после чего надеть на неё миниатюрный звуковой процессор. Устройство преобразует электрический сигнал в механические колебания, которые позже и передаются на кости черепа.

Жителю Новосибирска аппарат был установлен семь лет назад, но несколько месяцев назад шпилька обломилась под корень.

— В федеральных центрах мужчине в помощи отказали. В тюменскую ОКБ № 2 он обратился по направлению от своего лечащего врача, поэтому операция была проведена бесплатно, — объяснили в ведомстве.

Вмешательство врачей заняло всего 20 минут, а все необходимые манипуляции были выполнены через небольшой разрез длиной два-три сантиметра. После заживления и крепления звукового процессора пациент снова сможет слышать.

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операцияздоровье
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КОММЕНТАРИИ (2)

Царь просто Царь
17 дек 2019 в 14:01

Говоря простым языком - прорезали дырки в голове , которые должны быть, но их не было. Для этого 20 минут - много . Есть еще к чему стремится , улучшать , повышать .

С левого берега
17 дек 2019 в 13:55

Молодцы!! Рад за мужчину.