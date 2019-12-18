Как проходили обыски дома у директора школы, которого подозревают в распространении порнографии

Некоторые ученики рассказывают, что директор опасался за свою безопасность, поэтому после уроков его провожал до дома охранник Фото: Густаво Зырянов

Скандал вокруг директора вечерней школы № 35 разгорелся неделю назад, когда общественности стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по странной статье — «Распространение детской порнографии» (пункт «а» часть 2 статьи 242.1 УК РФ). НГС нашел маму одной из пострадавших девочек и выяснил, что директор якобы делал порнографические коллажи-листовки с изображением учеников и подкидывал их родителям.

С тех пор ситуация прояснилась мало. Мэрия подтвердила лишь, что руководитель учебного заведения отстранен от работы и его действительно подозревают в уголовном преступлении. В прокуратуре пояснили, что следствие закончено и сейчас готовится обвинительное заключение.

Журналист НГС поговорил со школьниками и учителями школы № 61 (там распространялись листовки) и вечерней школы № 35 (там работал подозреваемый). А также нашел соседей, которые были понятыми при обыске в квартире директора. Они рассказали, что им известно про сам скандал.

«Была понятой на обысках» Сам директор разговаривать отказался — он ответил на домофон, но комментировать ничего не стал. Соседи характеризуют его как тихого, спокойного и отзывчивого человека. По их словам, 46-летний мужчина не женат и живёт в одной квартире со своей пожилой мамой.

— Я слышала историю, прочитала в соцсетях про него. Где-то полгода назад был обыск, я была понятой. Особо ничего не нашли, помню, что акцент почему-то делали на каких-то конвертах. Обычные пустые конверты, которые были, по-моему, даже без марок. Я помню, что у него спросили, для чего конверты, он сказал: «По работе нужны», а так мы даже и не знали, в чём дело, нам не объяснили, — рассказывает соседка, которая была понятой при обыске. — У него изъяли телефон, забрали конверты и, по-моему, ноутбук.

Сама женщина ничего плохого про своего соседа сказать не может: живёт здесь давно, один раз она обращалась к нему за помощью — он не отказал. — По поводу этой истории... У меня уже возраст такой, что я давно ничему не удивляюсь. Но ничего подозрительного никогда не видела, не слышала. Ни разу не видела, чтобы он шёл поддатый или с бутылкой пива, нет-нет, такого никогда не было. Всегда в костюмчике. Такси вызывал, маму куда-то возил, наверное, в больницу, потому что она пожилая, плохо ходит, — говорит соседка. Соседка, живущая на одной с ним лестничной клетке более тридцати лет, также отзывается хорошо:

— Тихий, нормальный, спокойный, хороший парень. Отзывчивый. Слыхала ту историю, но что-то не верю. Когда мне сказали об этом, то для меня это был шок. Я больше тридцати лет его знаю, ещё со школы, ребёнком. Мы обращались к нему, моей внучке надо было подготовиться к ЕГЭ, он бесплатно с ней занимался... «Там такой бред был...» В инциденте замешаны два учебных заведения: вечерняя школа № 35 , которую возглавлял опальный директор, и школа № 61 , лица учеников которой фигурировали на порнографических листовках. Якобы таким образом директор хотел подставить своего коллегу.

По словам учителей школы № 61 , которая находится в полукилометре от вечерней школы, история с листовками длилась на протяжении нескольких лет.



— Листовки распространяли анонимно. Наш директор поначалу ходила в полицию, прокуратуру. Потом завели уголовное дело, и сколько уж они искали, как вышли на этого человека... Всё это лето мы собирали характеристики на всех наших детей, упомянутых в этих листовках. Дети были отличниками, хорошистами, участниками различных конкурсов. Мы стопроцентно не знаем, кто распространял листовки, все в таком же подвешенном состоянии, — рассказывает один из педагогов.

Внутри школы эти листовки, по словам учителей, никто не видел. Дети показывали друг другу и учителям фотографии листовок со своих телефонов.



— Одна девочка занималась в клубе танцев, и туда приносили, раскладывали такие пачки. Насчёт порнографии не знаю, во всяком случае, последняя листовка, которую я видела у детей в телефоне, там просто — А3-формат, белый лист, в уголке фото ребёнка. А текст был разный. И маты-перематы, и довольно-таки приличные, какие-то там эссе. Там всякий бред был... Я такого читать не хотела бы. Дети рассказывали, что листовки и на столбах были расклеены. Дети бегали, говорили: «Смотрите! Про меня написано!». Слышала, что где-то в Ельцовке были такие листовки в почтовых ящиках, но я не видела ни одной. Говорят, конверты находили..., — вспоминает учительница.



Содержание листовок было посвящено конкретным школьникам, поэтому поначалу все думали, что коллажи распространяют сами дети.



— «В нашей школе учится такая-то девочка, она учится с таким-то мальчиком, они встречаются на переменках, у них отношения, а у него брат такой-то, а у неё брат такой-то, дядька туда пошёл, дети там такие-то...», а потом идёт нецензурная брань. Клевета на каждого ребёнка и школу, — говорит сотрудница школы.

«Даже с охранником ходил до дома»

Ученики вечерней школы № 35 вспоминают, что у бывшего директора были проблемы с учениками старших классов. Теперь дети уверены, что это и стало причиной распространения листовок.

— В прошлом в школе его старшие классы просто издевались [над ним], он даже с охранником ходил до дома. Его просто довели. Он порнографию с участием детей присылал родителям; на самом деле там поддельные, подфотошопленные фотографии порнозвёзд с лицами детей — отличить было достаточно просто. Я без понятия, что это за ученики были на листовках. Самого учителя я видел последний раз недели две-три назад, но сейчас он вообще здесь не появляется, ему запретили, — рассказывает один из учеников вечерней школы.