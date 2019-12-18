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Как проходили обыски дома у директора школы, которого подозревают в распространении порнографии

И что там нашли — журналист НГС поговорил с понятыми и соседями

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Некоторые ученики рассказывают, что директор опасался за свою безопасность, поэтому после уроков его провожал до дома охранник

Некоторые ученики рассказывают, что директор опасался за свою безопасность, поэтому после уроков его провожал до дома охранник

Скандал вокруг директора вечерней школы № 35 разгорелся неделю назад, когда общественности стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по странной статье — «Распространение детской порнографии» (пункт «а» часть 2 статьи 242.1 УК РФ). НГС нашел маму одной из пострадавших девочек и выяснил, что директор якобы делал порнографические коллажи-листовки с изображением учеников и подкидывал их родителям.

С тех пор ситуация прояснилась мало. Мэрия подтвердила лишь, что руководитель учебного заведения отстранен от работы и его действительно подозревают в уголовном преступлении. В прокуратуре пояснили, что следствие закончено и сейчас готовится обвинительное заключение.

Журналист НГС поговорил со школьниками и учителями школы № 61 (там распространялись листовки) и вечерней школы № 35 (там работал подозреваемый). А также нашел соседей, которые были понятыми при обыске в квартире директора. Они рассказали, что им известно про сам скандал.


«Была понятой на обысках»

Сам директор разговаривать отказался — он ответил на домофон, но комментировать ничего не стал. Соседи характеризуют его как тихого, спокойного и отзывчивого человека. По их словам, 46-летний мужчина не женат и живёт в одной квартире со своей пожилой мамой.


— Я слышала историю, прочитала в соцсетях про него. Где-то полгода назад был обыск, я была понятой. Особо ничего не нашли, помню, что акцент почему-то делали на каких-то конвертах. Обычные пустые конверты, которые были, по-моему, даже без марок. Я помню, что у него спросили, для чего конверты, он сказал: «По работе нужны», а так мы даже и не знали, в чём дело, нам не объяснили, — рассказывает соседка, которая была понятой при обыске. — У него изъяли телефон, забрали конверты и, по-моему, ноутбук.

Сама женщина ничего плохого про своего соседа сказать не может: живёт здесь давно, один раз она обращалась к нему за помощью — он не отказал.

— По поводу этой истории... У меня уже возраст такой, что я давно ничему не удивляюсь. Но ничего подозрительного никогда не видела, не слышала. Ни разу не видела, чтобы он шёл поддатый или с бутылкой пива, нет-нет, такого никогда не было. Всегда в костюмчике. Такси вызывал, маму куда-то возил, наверное, в больницу, потому что она пожилая, плохо ходит, — говорит соседка. 

Соседка, живущая на одной с ним лестничной клетке более тридцати лет, также отзывается хорошо:

— Тихий, нормальный, спокойный, хороший парень. Отзывчивый. Слыхала ту историю, но что-то не верю. Когда мне сказали об этом, то для меня это был шок. Я больше тридцати лет его знаю, ещё со школы, ребёнком. Мы обращались к нему, моей внучке надо было подготовиться к ЕГЭ, он бесплатно с ней занимался...

«Там такой бред был...»

В инциденте замешаны два учебных заведения: вечерняя школа № 35, которую возглавлял опальный директор, и школа № 61, лица учеников которой фигурировали на порнографических листовках. Якобы таким образом директор хотел подставить своего коллегу.

По словам учителей школы № 61, которая находится в полукилометре от вечерней школы, история с листовками длилась на протяжении нескольких лет.

— Листовки распространяли анонимно. Наш директор поначалу ходила в полицию, прокуратуру. Потом завели уголовное дело, и сколько уж они искали, как вышли на этого человека... Всё это лето мы собирали характеристики на всех наших детей, упомянутых в этих листовках. Дети были отличниками, хорошистами, участниками различных конкурсов. Мы стопроцентно не знаем, кто распространял листовки, все в таком же подвешенном состоянии, — рассказывает один из педагогов. 

Внутри школы эти листовки, по словам учителей, никто не видел. Дети показывали друг другу и учителям фотографии листовок со своих телефонов.

— Одна девочка занималась в клубе танцев, и туда приносили, раскладывали такие пачки. Насчёт порнографии не знаю, во всяком случае, последняя листовка, которую я видела у детей в телефоне, там просто — А3-формат, белый лист, в уголке фото ребёнка. А текст был разный. И маты-перематы, и довольно-таки приличные, какие-то там эссе. Там всякий бред был... Я такого читать не хотела бы. Дети рассказывали, что листовки и на столбах были расклеены. Дети бегали, говорили: «Смотрите! Про меня написано!». Слышала, что где-то в Ельцовке были такие листовки в почтовых ящиках, но я не видела ни одной. Говорят, конверты находили..., — вспоминает учительница.


Содержание листовок было посвящено конкретным школьникам, поэтому поначалу все думали, что коллажи распространяют сами дети.

— «В нашей школе учится такая-то девочка, она учится с таким-то мальчиком, они встречаются на переменках, у них отношения, а у него брат такой-то, а у неё брат такой-то, дядька туда пошёл, дети там такие-то...», а потом идёт нецензурная брань. Клевета на каждого ребёнка и школу, — говорит сотрудница школы.


«Даже с охранником ходил до дома»

Ученики вечерней школы № 35 вспоминают, что у бывшего директора были проблемы с учениками старших классов. Теперь дети уверены, что это и стало причиной распространения листовок.

— В прошлом в школе его старшие классы просто издевались [над ним], он даже с охранником ходил до дома. Его просто довели. Он порнографию с участием детей присылал родителям; на самом деле там поддельные, подфотошопленные фотографии порнозвёзд с лицами детей — отличить было достаточно просто. Я без понятия, что это за ученики были на листовках. Самого учителя я видел последний раз недели две-три назад, но сейчас он вообще здесь не появляется, ему запретили, — рассказывает один из учеников вечерней школы.

Проверки в отношении директора начались еще летом, но 5 ноября его вновь допустили к работе работодатели. После того, как прокуратура внесла представление начальнику департамента образования, директора отстранили от работы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

У вас есть важная информация по этому делу? Вы или ваши знакомые — в числе пострадавших? Или, напротив, вы выступаете на стороне обвиняемого директора? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по телефону 8 923 157–00–00. Можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Народ
18 дек 2019 в 14:58

Спасибо за статью. Все понятно, всё разъяснили и обьяснили. Не зря потеряны 5 минут на чтение слухов от бабушек. НГС вышел на новый уровень расследования.

Гость
18 дек 2019 в 14:39

Мне кажется, что всё это бред.........

Фото пользователя
18 дек 2019 в 15:11

Надо из дома пустые конверты выбросить, а то мало ли что...