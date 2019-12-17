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«Пришлось продавать по 22»: в Новосибирске пассажиры не хотят платить новую цену за старые билеты

После повышения цен прошло больше недели, но новые билеты появились не везде

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Пассажиры автобусов, где продают билеты со старой ценой, отказываются ездить по новым тарифам

Пассажиры автобусов, где продают билеты со старой ценой, отказываются ездить по новым тарифам

Пассажиры новосибирских автобусов отказываются платить за проезд по новому тарифу, когда кондуктор выдаёт билет со старой ценой. 

«Маршрут № 14 от Родников до м. "Заельцовская": снова продают билеты по 22 рубля. Я высказал кондуктору, но хотя бы она извинилась», — написал в редакцию НГС пассажир автобуса. — Проехал на метро до Маркса, сажусь в автобус до Затулинки и снова билеты по 22 рубля.

Юрий Пытель, водитель и владелец автобуса, в котором пассажирам дают билеты с указанием старого тарифа, объяснил, что это рядовая ситуация при смене тарифа, новые пока не привезли.

— Был один человек, который попросил проезд по 22 рубля. Пришлось ему по 22 продавать билет. Спорить — не спорим, — пояснил он.

В первые дни после смены тарифа пассажиры на других маршрутах также требовали проезд по старым ценам.

— У нас старые билеты были только два дня после поднятия, но мы и возили пассажиров по старой цене, — рассказали представители перевозчика, обслуживающего маршрут № 60.

Через день после повышения тарифов в общественном транспорте старыми билетами возмутились также пассажиры маршрута № 18 (Тюленина — Ключ-Камышенское плато). Некоторые заметили, что такая же ситуация была и в прошлом году, когда повысились тарифы. 

Тем не менее в ответе на запрос НГС в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска сообщили, что продажа старых билетов — это нарушение со стороны перевозчика, который не успел получить новые билеты к дате смены тарифа. Кроме того, отметили в мэрии, по закону пассажир может платить за проезд по той цене, которая указана на билете

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КОММЕНТАРИИ (2)

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17 дек 2019 в 14:25

Правильно делают пассажиры, молодцы!Знают свои права!

студ.
17 дек 2019 в 14:26

А когда уже появится информация о том сколько денег собрано на этот ремонт, сколько ещё осталось и когда вернут старую цену? Ведь было указано что повышают для сбора конкретной суммы на конкретный ремонт.