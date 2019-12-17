«Пришлось продавать по 22»: в Новосибирске пассажиры не хотят платить новую цену за старые билеты

Юрий Пытель, водитель и владелец автобуса, в котором пассажирам дают билеты с указанием старого тарифа, объяснил, что это рядовая ситуация при смене тарифа, новые пока не привезли.

«Маршрут № 14 от Родников до м. "Заельцовская": снова продают билеты по 22 рубля. Я высказал кондуктору, но хотя бы она извинилась», — написал в редакцию НГС пассажир автобуса. — Проехал на метро до Маркса, сажусь в автобус до Затулинки и снова билеты по 22 рубля.

Пассажиры новосибирских автобусов отказываются платить за проезд по новому тарифу, когда кондуктор выдаёт билет со старой ценой.

— Был один человек, который попросил проезд по 22 рубля. Пришлось ему по 22 продавать билет. Спорить — не спорим, — пояснил он.



В первые дни после смены тарифа пассажиры на других маршрутах также требовали проезд по старым ценам.



— У нас старые билеты были только два дня после поднятия, но мы и возили пассажиров по старой цене, — рассказали представители перевозчика, обслуживающего маршрут № 60.



Через день после повышения тарифов в общественном транспорте старыми билетами возмутились также пассажиры маршрута № 18 (Тюленина — Ключ-Камышенское плато). Некоторые заметили, что такая же ситуация была и в прошлом году, когда повысились тарифы.

Тем не менее в ответе на запрос НГС в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска сообщили, что продажа старых билетов — это нарушение со стороны перевозчика, который не успел получить новые билеты к дате смены тарифа. Кроме того, отметили в мэрии, по закону пассажир может платить за проезд по той цене, которая указана на билете.