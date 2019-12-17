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Капитальная переплата: считаем на калькуляторе, сколько вам придется отдавать за капремонт с 2020 года

С января повышаются взносы за капитальный ремонт. Узнайте свой платеж и размер переплаты в два клика

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На первый взгляд разница между старым и новым тарифом невелика, но по итогам года переплата выливается в приличную сумму

На первый взгляд разница между старым и новым тарифом невелика, но по итогам года переплата выливается в приличную сумму

Правительство Новосибирской области решило увеличить сборы на капремонт с января 2020 года. Соответствующий документ, подписанный и. о. губернатора Владимиром Знатковым, опубликован на сайте правительства. НГС посчитал, сколько придется переплачивать каждому жителю Новосибирска.

Сейчас плата за капремонт составляет 7,05 рубля за квадратный метр в месяц. В следующем году платить будем 7,75 рублей за квадрат, ещё через год платеж вырастет до 8,03, а к 2022 году сумма увеличится до 8,35 рублей. 

Изначально правительство региона предлагало поднять тарифы на 26% (8,9 рублей за квадратный метр). Как объяснили в министерстве ЖКХ, это связано с необходимостью собрать средства, которые потратят на капитальный ремонт в течение ближайших четырех лет. В итоге платеж повысился, но на меньший процент — по информации «Тайги.инфо», это произошло из-за того, что новосибирские депутаты выступили против такого резкого изменения тарифов.

Мы сделали калькулятор платежей за капремонт. С его помощью вы сможете узнать, сколько будете платить с 2020 года по новому тарифу, а также сравнить плату с ранее представленным вариантом оплаты и старым тарифом.

С июля должны были поднять тарифы и на вывоз мусора, но после новой ставки за негативное воздействие на окружающую среду тарифы для населения решили снизить. Теперь плата за услугу по обращению с ТКО составляет 88,62 рубля с человека в месяц вместо 92,42 рублей, которые принимали раньше. Об этом сообщил региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск».

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жкхвзносы
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КОММЕНТАРИИ (100)

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17 дек 2019 в 14:41

Самый классный вариант, если бы чиновники из Министерства ЖКХ ничего бы не получили от нас, остались «с носом».И так ведь платили не мало,куда ещё-то задирать. Многие вообще могут не дождаться капитального ремонта своего дома,а взносы платят.Уж больно это напоминает пенсионную реформу ..Платить платят-а доживут ли до заветного рубежа, учитывая нововведения..

Столичная особая
17 дек 2019 в 14:41

Провинцию жмут как хотят. А в столице открывают новые станции метро , плюс две ветки центральных диаметров с электричками через центр (чтоб без пробок) новые дороги и переезды и прочие нормальные условия для города и горожан.

Тимур
17 дек 2019 в 14:35

Почему так мало подняли? Нужно поднять в три раза. Ведь денег у народа очень много и все хотят жить в красивом городе. 👍