Капитальная переплата: считаем на калькуляторе, сколько вам придется отдавать за капремонт с 2020 года

На первый взгляд разница между старым и новым тарифом невелика, но по итогам года переплата выливается в приличную сумму Фото: Александр Ощепков

Правительство Новосибирской области решило увеличить сборы на капремонт с января 2020 года. Соответствующий документ, подписанный и. о. губернатора Владимиром Знатковым, опубликован на сайте правительства. НГС посчитал, сколько придется переплачивать каждому жителю Новосибирска.

Сейчас плата за капремонт составляет 7,05 рубля за квадратный метр в месяц. В следующем году платить будем 7,75 рублей за квадрат, ещё через год платеж вырастет до 8,03, а к 2022 году сумма увеличится до 8,35 рублей.

Изначально правительство региона предлагало поднять тарифы на 26% (8,9 рублей за квадратный метр). Как объяснили в министерстве ЖКХ, это связано с необходимостью собрать средства, которые потратят на капитальный ремонт в течение ближайших четырех лет. В итоге платеж повысился, но на меньший процент — по информации «Тайги.инфо», это произошло из-за того, что новосибирские депутаты выступили против такого резкого изменения тарифов.

Мы сделали калькулятор платежей за капремонт. С его помощью вы сможете узнать, сколько будете платить с 2020 года по новому тарифу, а также сравнить плату с ранее представленным вариантом оплаты и старым тарифом.