Пассажиры экстренно вернувшегося самолета повторно отправились в Бангкок из Новосибирска

Во время ночного полёта у Airbus A320neo возникли проблемы с силовой установкой — самолёт пришлось заменить

Пассажиры рейса «Новосибирск — Бангкок» авиакомпании S7 Airlines повторно вылетели в Таиланд через семь часов после экстренного возвращения их самолёта в аэропорт Толмачёво.

Информация о повторном вылете рейса появилась на сайте аэропорта Толмачёво. Согласно данным онлайн-табло, самолёт вылетел в 12:13.

Изначально рейс из Новосибирска в Бангкок должен был улететь сегодня в четвёртом часу ночи. Вылет случился по расписанию. Но во время полёта, по словам пассажиров, за бортом послышался хлопок, после этого самолёт начал резко снижаться и экипаж объявил о его возвращении в Толмачёво. Одна из пассажирок утверждает, что перед возвратом не только услышала звук взрыва, но и увидела короткую вспышку возле крыла самолёта. Спустя некоторое время борт приземлился в Новосибирске.