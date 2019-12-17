Пассажиры экстренно вернувшегося самолета повторно отправились в Бангкок из Новосибирска

Пассажиры рейса «Новосибирск — Бангкок» авиакомпании S7 Airlines повторно вылетели в Таиланд через семь часов после экстренного возвращения их самолёта в аэропорт Толмачёво.
Информация о повторном вылете рейса появилась на сайте аэропорта Толмачёво. Согласно данным онлайн-табло, самолёт вылетел в 12:13.
Изначально рейс из Новосибирска в Бангкок должен был улететь сегодня в четвёртом часу ночи. Вылет случился по расписанию. Но во время полёта, по словам пассажиров, за бортом послышался хлопок, после этого самолёт начал резко снижаться и экипаж объявил о его возвращении в Толмачёво. Одна из пассажирок утверждает, что перед возвратом не только услышала звук взрыва, но и увидела короткую вспышку возле крыла самолёта. Спустя некоторое время борт приземлился в Новосибирске.
Как пояснила корреспонденту НГС старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь, экипаж решил вернуться в аэропорт Толмачёво из-за «технической неисправности воздушного судна, выраженной в возникшей во время полёта вибрации первой силовой установки».
По данным транспортной прокуратуры, вибрация возникла спустя примерно 40 минут после начала полёта, когда самолёт уже набрал высоту
— Двигатели во время полёта не выключались, но в целях безопасности полёта командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 5:17 произошла благополучная посадка воздушного судна в аэропорту. На борту было 156 пассажиров, [в том числе] 37 детей, всем пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, — прокомментировала Евгения Жбирь.
По её словам, пассажиры не покидали стерильную зону, поскольку перевозчик оперативно предоставил резервный борт.
— То воздушное судно, на котором произошёл инцидент (Airbus A320neo), отстранено от полёта до устранения неисправности, — добавила старший помощник Новосибирского транспортного прокурора.
Ранее корреспондент НГС направила запрос в авиакомпанию S7 Airlines по поводу этого инцидента, но на момент публикации новости о повторном вылете ответ от перевозчика ещё не поступил.