Проезжают один за другим: гонщики устроили возле «Быстромолла» площадку для дрифта

В Советском районе Новосибирска гонщики превратили проезд торгового центра «Быстромолл» в площадку для дрифта. Справиться с ними не могут ни администрация центра, ни полиция.
Местные жители жалуются, что автомобилисты шумят и угрожают безопасности людей.
— [Они дрифтуют] каждый день. Раньше они гоняли по всей площадке. Потом там огородили, они на ограниченном участке. А там детская музыкалка, и дети ходят, парковка. Короче, им там не место. Ровно за минуту до этого не успела снять такое же видео, но среди участников девочка лет десяти со школьным ранцем, которая в ужасе пытается пересечь гоночную трассу от военкомата к «Быстромоллу». Они там один за другим проезжают так, — рассказала корреспонденту НГС жительница района Наталия Рудая.
В торговом центре знают о проблеме вечерних гонщиков:
— У нас знаки стоят, в полицию мы неоднократно об этом сообщали. Мы не можем с ними никак побороться. Мы знаем об этой проблеме, мы её прорабатываем. После 12 [часов ночи] нас уже нет, и мы, естественно, не выйдем, но до 12 мы это прорабатываем, — рассказали в «Быстромолле».
— У нас в городе не только это место для дрифтеров так называемых. [Они] ежедневно создают опасную ситуацию. Экипажи ГИБДД приезжают, работают с данной категорией граждан. Если есть какие-то правонарушения, то составляем административные материалы и предлагаем уехать с данного места, чтобы не мешать другим гражданам безопасно двигаться по городу Новосибирску, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Если вы знаете, где в Новосибирске автомобилисты также устраивают площадки для дрифта, расскажите редакции НГС по WhatsApp, Telegram, Viber, наш номер
Прежде НГС рассказывал, как дрифтеры собирались на площади Ленина. Из-за этого там запретили ночную парковку. Сотрудники Госавтоинспекции пытаются вести профилактическую работу с такими водителями, но чаще всего при появлении инспекторов машины сразу же разъезжаются.