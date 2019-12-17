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Проезжают один за другим: гонщики устроили возле «Быстромолла» площадку для дрифта

Любители дрифта собираются около магазина каждый вечер

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По словам жителей района, гонщики создают опасную ситуацию на парковке

По словам жителей района, гонщики создают опасную ситуацию на парковке

В Советском районе Новосибирска гонщики превратили проезд торгового центра «Быстромолл» в площадку для дрифта. Справиться с ними не могут ни администрация центра, ни полиция. 

Местные жители жалуются, что автомобилисты шумят и угрожают безопасности людей.

— [Они дрифтуют] каждый день. Раньше они гоняли по всей площадке. Потом там огородили, они на ограниченном участке. А там детская музыкалка, и дети ходят, парковка. Короче, им там не место. Ровно за минуту до этого не успела снять такое же видео, но среди участников девочка лет десяти со школьным ранцем, которая в ужасе пытается пересечь гоночную трассу от военкомата к «Быстромоллу». Они там один за другим проезжают так, — рассказала корреспонденту НГС жительница района Наталия Рудая. 

В торговом центре знают о проблеме вечерних гонщиков:

— У нас знаки стоят, в полицию мы неоднократно об этом сообщали. Мы не можем с ними никак побороться. Мы знаем об этой проблеме, мы её прорабатываем. После 12 [часов ночи] нас уже нет, и мы, естественно, не выйдем, но до 12 мы это прорабатываем, — рассказали в «Быстромолле».

 — У нас в городе не только это место для дрифтеров так называемых. [Они] ежедневно создают опасную ситуацию. Экипажи ГИБДД приезжают, работают с данной категорией граждан. Если есть какие-то правонарушения, то составляем административные материалы и предлагаем уехать с данного места, чтобы не мешать другим гражданам безопасно двигаться по городу Новосибирску, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. 

Если вы знаете, где в Новосибирске автомобилисты также устраивают площадки для дрифта, расскажите редакции НГС по WhatsApp, Telegram, Viber, наш номер 8 923 157–00–00.

Прежде НГС рассказывал, как дрифтеры собирались на площади Ленина. Из-за этого там запретили ночную парковку. Сотрудники Госавтоинспекции пытаются вести профилактическую работу с такими водителями, но чаще всего при появлении инспекторов машины сразу же разъезжаются. 

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гибддшум по ночам
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КОММЕНТАРИИ (26)

С левого берега
17 дек 2019 в 13:40

Лежачий полицейский? Не, не слышали.
И дрифтёры будут собирать свои колеса по линии дрифта.

Игорь
17 дек 2019 в 13:53

Ну а где ещё людям, увлечённым автомобилями, пыл свой остужать? Администрация не шла на контакт с людьми, которые хотели строить гоночную трассу, готовы были вкладывать в это деньги. Официальных мест нет, вот и порождает администрация самостоятельно такую ситуацию когда люди сами находят места. Есть на тэц-5 трасса, правда дорогая и работает до 5 вечера всего. Город-миллионник без трассы, чётко. А ведь сообщество автолюбителей у нас огромное.
Скоро наморозятся озёра, там неравнодушные к автоспорту сделают конфиг и с парковок часть людей поуходит.
А вообще людям лишь бы ныть и ныть всю жизнь. На южной площади раньше многие собирались, так и там нытики наныли что им мешают звуки, ага. Администрация сделала что? Правильно, запретила. Вместо того чтобы пойти на диалог и возможно как-то решить эту проблему, собрать деньги и поставить щиты для защиты от звуков например.
Так что запрещениями не получится сделать ни че го, люди рядом где-нибудь найдут очередной тц с парковкой или вообще в городе будут гонять пока до ответственных, наконец, не дойдёт, каким образом можно решить эту проблему. Организаторы ледовых трасс известны, организаторы летнего дрифта тоже известны, также топовые гонщики, готовые поддерживать и развивать движение тоже известны, так почему бы администрации с ними в паре не работать, непонятно. Ну хотя да, денег с этого много не заработать, поэтому зачем стараться)

Упс!
17 дек 2019 в 13:43

А кто там мешает штук пять лежачих полицейских налепить?