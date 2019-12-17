Проезжают один за другим: гонщики устроили возле «Быстромолла» площадку для дрифта

По словам жителей района, гонщики создают опасную ситуацию на парковке Фото: Наталия Рудая

В Советском районе Новосибирска гонщики превратили проезд торгового центра «Быстромолл» в площадку для дрифта. Справиться с ними не могут ни администрация центра, ни полиция. Местные жители жалуются, что автомобилисты шумят и угрожают безопасности людей. — [Они дрифтуют] каждый день. Раньше они гоняли по всей площадке. Потом там огородили, они на ограниченном участке. А там детская музыкалка, и дети ходят, парковка. Короче, им там не место. Ровно за минуту до этого не успела снять такое же видео, но среди участников девочка лет десяти со школьным ранцем, которая в ужасе пытается пересечь гоночную трассу от военкомата к «Быстромоллу». Они там один за другим проезжают так, — рассказала корреспонденту НГС жительница района Наталия Рудая.

Видео: Наталия Рудая

В торговом центре знают о проблеме вечерних гонщиков: — У нас знаки стоят, в полицию мы неоднократно об этом сообщали. Мы не можем с ними никак побороться. Мы знаем об этой проблеме, мы её прорабатываем. После 12 [часов ночи] нас уже нет, и мы, естественно, не выйдем, но до 12 мы это прорабатываем, — рассказали в «Быстромолле».