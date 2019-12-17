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Город

После сильного пожара в доме на Советской восстановили часть квартир и крышу

Хозяева некоторых квартир вместо ремонта решили взыскать деньги с виновника пожара

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Осенью у пятиэтажного дома в тихом центре вспыхнула кровля&nbsp;

Осенью у пятиэтажного дома в тихом центре вспыхнула кровля 

В Новосибирске подрядчик отремонтировал часть сгоревших квартир, крышу, чердачные перекрытия и поменял электропроводку в доме на Советской, 15, где осенью случился серьезный пожар.

Как указано на сайте мэрии Новосибирска, работы выполняла фирма «Монтаж Систем»:

— Подрядчик отремонтировал крышу над первым и вторым подъездами, заменил чердачные перекрытия квартир № 7, 8, 12 и лестничной клетки первого подъезда, восстановил электроснабжение. Силами субподрядчика также отремонтированы квартиры № 1, 2, 3, 8. В квартире № 5 работы планируется завершить по согласованию с собственниками в удобное для них время. Владельцы квартир № 4, 6, 7, 11, 12 отказались от ремонта, планируют возмещение затрат в денежном эквиваленте за счет средств виновного в пожаре, — говорится в сообщении. 

Ранее в МЧС сообщали, что, по предварительной причине, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при ремонте крыши. Как сообщили корреспонденту НГС в «Монтаж Систем», к этим работам они отношения не имеют. 

Сейчас информация о причине пожара другая — оказалась, что причина не установлена, сообщается на сайте мэрии

Пожар на Советской, 15 произошел в сентябре этого года. На тушение пожара площадью около 400 квадратных метров ушло два часа. Для ликвидации огня спасатели развернули рядом с домом штаб пожаротушения. Всего применяли 19 единиц техники, в тушении участвовали около 60 человек. Пожарные также использовали квадрокоптер и тепловизор, а людей эвакуировали в специальные автобусы.

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пожармчс
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КОММЕНТАРИИ (1)

я не робот
17 дек 2019 в 10:30

Почему я не чиновник? Почему я не умею воровать? Почему? Почему? Миллионы вопросов....