После сильного пожара в доме на Советской восстановили часть квартир и крышу

— Подрядчик отремонтировал крышу над первым и вторым подъездами, заменил чердачные перекрытия квартир № 7 , 8, 12 и лестничной клетки первого подъезда, восстановил электроснабжение. Силами субподрядчика также отремонтированы квартиры № 1 , 2, 3, 8. В квартире № 5 работы планируется завершить по согласованию с собственниками в удобное для них время. Владельцы квартир № 4 , 6, 7, 11, 12 отказались от ремонта, планируют возмещение затрат в денежном эквиваленте за счет средств виновного в пожаре, — говорится в сообщении.

В Новосибирске подрядчик отремонтировал часть сгоревших квартир, крышу, чердачные перекрытия и поменял электропроводку в доме на Советской, 15, где осенью случился серьезный пожар .

Ранее в МЧС сообщали, что, по предварительной причине, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при ремонте крыши. Как сообщили корреспонденту НГС в «Монтаж Систем», к этим работам они отношения не имеют.

Сейчас информация о причине пожара другая — оказалась, что причина не установлена, сообщается на сайте мэрии

Пожар на Советской, 15 произошел в сентябре этого года. На тушение пожара площадью около 400 квадратных метров ушло два часа. Для ликвидации огня спасатели развернули рядом с домом штаб пожаротушения. Всего применяли 19 единиц техники, в тушении участвовали около 60 человек. Пожарные также использовали квадрокоптер и тепловизор, а людей эвакуировали в специальные автобусы.