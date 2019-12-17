После сильного пожара в доме на Советской восстановили часть квартир и крышу

В Новосибирске подрядчик отремонтировал часть сгоревших квартир, крышу, чердачные перекрытия и поменял электропроводку в доме на Советской, 15, где осенью случился серьезный пожар.
Как указано на сайте мэрии Новосибирска, работы выполняла фирма «Монтаж Систем»:
— Подрядчик отремонтировал крышу над первым и вторым подъездами, заменил чердачные перекрытия квартир
Ранее в МЧС сообщали, что, по предварительной причине, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при ремонте крыши. Как сообщили корреспонденту НГС в «Монтаж Систем», к этим работам они отношения не имеют.
Сейчас информация о причине пожара другая — оказалась, что причина не установлена, сообщается на сайте мэрии
Пожар на Советской, 15 произошел в сентябре этого года. На тушение пожара площадью около 400 квадратных метров ушло два часа. Для ликвидации огня спасатели развернули рядом с домом штаб пожаротушения. Всего применяли 19 единиц техники, в тушении участвовали около 60 человек. Пожарные также использовали квадрокоптер и тепловизор, а людей эвакуировали в специальные автобусы.