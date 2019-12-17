Самолёт до Бангкока вернулся в Толмачёво после странной вспышки за бортом

В ночь на вторник, 17 декабря, самолёт авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Бангкок, вернулся в аэропорт Толмачёво.
Рейс S7 5701 в Бангкок вылетел к месту назначения в 3:05, но спустя час полёта раздался хлопок, сообщила в редакцию НГС одна из пассажирок этого рейса.
— Было резкое снижение самолета, экипаж долгое время хранил молчание. Только спустя 20–30 минут нам сказали, что самолёт возвращается в аэропорт по техническим причинам. Командир при снижении сказал, что сделает всё возможное, чтобы посадить самолёт без эксцессов, — описала ситуацию пассажирка, не пожелавшая назвать свою фамилию.
По её словам, после приземления самолёта, примерно в 6:00, пассажиры снова зашли в здание аэропорта Толмачёво, представители авиакомпании сообщили им, что возникла проблема с одним из двигателей и что самолёт заменят. Сейчас пассажиры ждут повторного вылета в Таиланд, им выдали воду и еду. Читательница НГС утверждает, что все пассажиры рейса «напуганы, в шоке». По словам девушки, сама она опаздывает на стыковочный рейс, а одной из пассажирок после случившегося стало плохо — ей понадобилась помощь врачей.
Другая пассажирка этого рейса Олеся Елисеева рассказала, что во время полёта услышала громкий звук за бортом и увидела вспышку возле крыла («Как будто бы что-то в самолёт врезалось»). После этого она закричала.
— Был очень громкий звук — просто взрыв. В иллюминаторе была такая очень яркая вспышка цвета огня — длилась, наверное, секунды две. Потом всё погасло, и стюардессы прекратили обслуживание, потом несколько раз ходили в иллюминаторы смотрели, что происходит, — пояснила Олеся Елисеева.
По её словам, посадка прошла легко, никакой паники на борту не было. Экипаж сохранял спокойствие, и пилоты, и бортпроводники сработали профессионально.
— Экипаж оказался очень грамотным. Хотя с электроникой, я думаю, всё было напутано, потому что, когда пилот говорил, что «мы снижаемся, возвращаемся в Толмачёво», его очень плохо было слышно. Но он сохранял спокойствие и очень грамотно посадил наш борт, — говорит пассажирка.
В представительство авиакомпании в аэропорту Толмачёво корреспонденту НГС дозвониться не удалось. По телефону горячей линии S7 Airlines сообщили, что не владеют информацией, по какой причине задержан рейс в Бангкок и будет ли авиакомпания менять борт. Но, по данным оператора, рейс вылетит в 11:00 по новосибирскому времени. Также корреспондент НГС направила официальный запрос в пресс-службу группы компаний S7.
В конце ноября пассажиры S7 улетели из Новосибирска в Москву только со второго раза. В первый раз в самолёте сработал датчик технической неисправности, и экипаж принял решение вернуться в Толмачёво. После этого самолёт долго кружил над регионом, вырабатывая топливо перед приземлением в новосибирском аэропорту.