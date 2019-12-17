Самолёт до Бангкока вернулся в Толмачёво после странной вспышки за бортом

Сейчас пассажиры ждут, когда им заменят борт Фото: Александр Ощепков

В ночь на вторник, 17 декабря, самолёт авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Бангкок, вернулся в аэропорт Толмачёво. Рейс S7 5701 в Бангкок вылетел к месту назначения в 3:05, но спустя час полёта раздался хлопок, сообщила в редакцию НГС одна из пассажирок этого рейса. — Было резкое снижение самолета, экипаж долгое время хранил молчание. Только спустя 20–30 минут нам сказали, что самолёт возвращается в аэропорт по техническим причинам. Командир при снижении сказал, что сделает всё возможное, чтобы посадить самолёт без эксцессов, — описала ситуацию пассажирка, не пожелавшая назвать свою фамилию.



По её словам, после приземления самолёта, примерно в 6:00, пассажиры снова зашли в здание аэропорта Толмачёво, представители авиакомпании сообщили им, что возникла проблема с одним из двигателей и что самолёт заменят. Сейчас пассажиры ждут повторного вылета в Таиланд, им выдали воду и еду. Читательница НГС утверждает, что все пассажиры рейса «напуганы, в шоке». По словам девушки, сама она опаздывает на стыковочный рейс, а одной из пассажирок после случившегося стало плохо — ей понадобилась помощь врачей. Другая пассажирка этого рейса Олеся Елисеева рассказала, что во время полёта услышала громкий звук за бортом и увидела вспышку возле крыла («Как будто бы что-то в самолёт врезалось»). После этого она закричала. — Был очень громкий звук — просто взрыв. В иллюминаторе была такая очень яркая вспышка цвета огня — длилась, наверное, секунды две. Потом всё погасло, и стюардессы прекратили обслуживание, потом несколько раз ходили в иллюминаторы смотрели, что происходит, — пояснила Олеся Елисеева.