Русфонд рассказал, на кого потратит 1,5 миллиона от художника Артёма Лоскутова

Благотворительная организация «Русфонд» сообщил, что потратит полученные 1,5 миллиона рублей от новосибирского художника Артём Лоскутова на лечение и медицинские обследования трёх детей. В прошлую пятницу, 13 декабря, он перевёл Русфонду деньги с продажи таблички с именами Андрея Костина и Наили Аскер-Заде.
— 616 тысяч рублей из полученной суммы Русфонд направит на оплату операции семимесячной Фариде Турдибаевой из Новосибирска. У девочки врожденный порок сердца. 465 тысяч рублей пойдут на курс протонной терапии для девятилетнего Вани Гадиева из Сатки, Челябинская область, которому диагностировали злокачественную опухоль головного мозга — анапластическую эпендимому. Оставшиеся 419 тысяч рублей будут направлены на обследование пятилетней Ангелины Б., родившейся с пороком развития спинного мозга Spina bifida,— сообщили сотрудники Русфонда в Facebook.
На прошлой неделе Артём Лоскутов продал табличку с именами главы ВТБ и телеведущей Наили Аскер-Заде за 1,5 миллиона рублей. Эта табличка один в один похожа на ту, которую в своём расследовании показал Алексей Навальный. Накануне аукциона политик сообщил, что она пропала со скамейки Центрального парка Нью-Йорка.
Аукцион стартовал днём 9 декабря на страничке Артёма Лоскутова в Facebook. Новосибирский художник назвал необычный лот «Без любви ничего не получится» — на самой же табличке по-английски выгравировано «Андрей Костин, не забывай, мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля, 2015».
Изначальная ставка за табличку была всего 1 рубль. За несколько часов ценник взлетел до нескольких сотен тысяч рублей. На последних минутах ставки начали резко увеличиваться и поднялись с 370 до 1,5 миллиона — никто не хотел уступать лот с богатой скандальной историей. Покупателем стал аноним, не захотевший раскрывать свое имя и сделавший ставку лично через Артёма Лоскутова (это разрешено в правилах аукциона).
Вырученные с продажи деньги Артём Лоскутов пообещал перечислить на лечение детей в благотворительную организацию «Русфонд».
Телеведущую «России» Наилю Аскер-Заде называют любовницей главы государственного банка ВТБ Андрея Костина, однако оба не подтверждают свои отношения. В своём расследовании Навальный утверждает, что журналистке принадлежат элитные квартиры и земельные участки, также она пользуется самолетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой.
О табличке стало известно уже давно — журналисты и блогеры связывали её именно с российским банкиром и телеведущей. В своем расследовании Алексей Навальный показал документы, согласно которым полная тёзка Наили Аскер-Заде заплатила за установку таблички не менее 10 тысяч долларов.