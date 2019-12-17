Русфонд рассказал, на кого потратит 1,5 миллиона от художника Артёма Лоскутова

1,5 миллиона рублей с продажи таблички полностью пойдут на лечение детей Фото: Артём Лоскутов

Благотворительная организация «Русфонд» сообщил, что потратит полученные 1,5 миллиона рублей от новосибирского художника Артём Лоскутова на лечение и медицинские обследования трёх детей. В прошлую пятницу, 13 декабря, он перевёл Русфонду деньги с продажи таблички с именами Андрея Костина и Наили Аскер-Заде.

— 616 тысяч рублей из полученной суммы Русфонд направит на оплату операции семимесячной Фариде Турдибаевой из Новосибирска. У девочки врожденный порок сердца. 465 тысяч рублей пойдут на курс протонной терапии для девятилетнего Вани Гадиева из Сатки, Челябинская область, которому диагностировали злокачественную опухоль головного мозга — анапластическую эпендимому. Оставшиеся 419 тысяч рублей будут направлены на обследование пятилетней Ангелины Б., родившейся с пороком развития спинного мозга Spina bifida,— сообщили сотрудники Русфонда в Facebook.

На прошлой неделе Артём Лоскутов продал табличку с именами главы ВТБ и телеведущей Наили Аскер-Заде за 1,5 миллиона рублей. Эта табличка один в один похожа на ту, которую в своём расследовании показал Алексей Навальный. Накануне аукциона политик сообщил, что она пропала со скамейки Центрального парка Нью-Йорка.

Аукцион стартовал днём 9 декабря на страничке Артёма Лоскутова в Facebook. Новосибирский художник назвал необычный лот «Без любви ничего не получится» — на самой же табличке по-английски выгравировано «Андрей Костин, не забывай, мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля, 2015».

Изначальная ставка за табличку была всего 1 рубль. За несколько часов ценник взлетел до нескольких сотен тысяч рублей. На последних минутах ставки начали резко увеличиваться и поднялись с 370 до 1,5 миллиона — никто не хотел уступать лот с богатой скандальной историей. Покупателем стал аноним, не захотевший раскрывать свое имя и сделавший ставку лично через Артёма Лоскутова (это разрешено в правилах аукциона).

