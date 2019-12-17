Как утекли деньги. В деле подростка и пропавших с карты 100 000 рублей нашлась мошенническая схема

В суде выяснились новые подробности пропажи денег с банковской карты Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске состоялось финальное судебное заседание по делу о пропаже 100 тысяч рублей с банковской карты, оформленной на школьника. Центральный районный суд встал на сторону Сбербанка и отказал в исковых требованиях 15-летнему Роману Садыбекову из Новосибирска и его матери, которые пытались доказать, что не имеют отношения к пропаже этих денег и поэтому ничего не должны банку. Эту сумму, как ранее говорил подросток, кто-то снял по овердрафту с его утерянной пустой дебетовой карты. В результате баланс карты ушёл в минус, а мальчик оказался должен банку более 97 тысяч рублей. Мама подростка обратилась с иском к Сбербанку.



Новые подробности На последнем судебном заседании, по информации юриста Константина Зиновьева, выяснилось, что школьник не терял банковскую карту, а вместе с кодовым словом передал её посторонним людям — кому именно, неизвестно. После этого по карте взяли краткосрочный кредит, а деньги перевели на карту другого подростка.

— Я считаю, что мы всё равно правы, — говорит юрист, представляющий интересы Романа Садыбекова и его мамы. — Даже несмотря на то, что парень сознался, что отдавал карту, всё-таки действующее законодательство специально для несовершеннолетних предусматривает правило: они не могут совершать сделки на значительные суммы, только мелкие бытовые расходы. Это написано в статье 26 Гражданского кодекса. А статья 175 того же кодекса говорит, что такие крупные сделки без согласия родителей являются недействительными. Мне кажется, было бы логичнее банку делать по картам несовершеннолетних ограничение по сумме переводов: например, 10 000 рублей. Если хочешь больше — приводи родителей.



Куда делись деньги Деньги с карты 15-летнего Романа, судя по банковским операциям, перевели на карту 16-летнего Данила из Пашино (имя изменено. — Прим. ред.), а после сняли или перевели их дальше по цепочке — на карту какого-нибудь другого подростка.

— И таких эпизодов по всему городу порядка 110. В Пашино только в одной школе № 34 зарегистрировано порядка 30 эпизодов. И схема одна и та же: у несовершеннолетнего берут под каким-то надуманным предлогом карту, перекачивают средства — почему-то всегда в пределах 100 тысяч, возвращают карту, после чего на ней появляется минус. И это делает явно тот, кто хорошо понимает, как внутри работает банковская система. Потому что мы с вами в здравом уме не сможем пойти в магазин и заплатить денег больше, чем есть на карте. Нас с вами, естественно, развернут. Или в интернет-магазине что-то купить, притом что денег у вас на карте нет. Нам это просто не удастся. А тут, видимо, работали хорошие специалисты, которые выбрали себе в качестве «кормовой базы» подростков с картами, — предполагает Константин Зиновьев.



Зачем мальчик отдал карту посторонним людям Корреспондент НГС связался со вторым подростком — Данилой из Пашино. Выяснилось, что он, как и Роман, тоже передавал свою банковскую карту посторонним людям. В ноябре 2018 года у него попросил на время карту его взрослый знакомый, который «имеет определённый авторитет», но «своих не обманывает». Данил сначала отказался отдать карту, но через какое-то время — после давления — согласился.

— Он говорил, что все карты дают, не боятся, и мне не надо бояться. Что карта ему нужна временно для каких-то рабочих, у которых пока карт нет, а деньги им перечислять надо. И сказал, что через неделю-полторы карта ко мне вернётся, а я за это получу 1500 рублей. Тут пришёл его друг и стал совать мне деньги. Ну, и начали меня брать на «слабо». Я и отдал карту. Но она была пустая. А потом они ещё потребовали с меня фотку прописки в паспорте и кодовое слово. Я уже был в «ауте», потому что человек этот у нас в районе имеет определённую репутацию, и я испугался, — говорит Данил.

