СГК вернёт 1,5 миллиона рублей жителям Северо-Чемского, которые мёрзли в ноябре

— Перерыв в подаче тепловой энергии составил два дня, однако после подачи тепла требовалось время на прогрев квартир. Поэтому мы приняли решение увеличить период для перерасчёта ещё на трое суток. Перерасчёт получили жители сорока многоквартирных и двух индивидуальных домов, — уточнил заместитель руководителя теплосбытового подразделения СГК Александр Беленький на встрече с жителями Северо-Чемского жилмассива.

Сибирская генерирующая компания пересчитала стоимость тепловой энергии и горячей воды для жителей Северо-Чемского жилмассива, где в конце ноября произошла крупная коммунальная авария.

За время полного отсутствия тепла СГК выполнила перерасчёт на 550 тысяч рублей, за период прогрева квартир — на 960 тысяч рублей.



По словам Александра Беленького, уменьшенную сумму жители Северо-Чемского увидят в своих платёжных документах за ноябрь или декабрь 2019 года. Те дополнительные три дня будут учтены в корректировке размера платы по отоплению за текущий год.



— Вопрос компенсации за электрическую энергию будет рассматриваться руководством Новосибирского филиала энергокомпании после получения реестра расходов, сформированного администрацией Кировского района Новосибирска, — уточнили в СГК.



В компании также планируют в ближайшее время поставить новые радиаторы взамен вышедших из строя во время аварии.



Если вы житель одного из пострадавших во время аварии домов на Северо-Чемском жилмассиве, расскажите нам о ваших новых платёжках — действительно ли суммы в них изменились? Заплатили ли вы меньше, чем обычно? Напишите нам в WhatsApp, Viber, Telegram или позвоните по телефону редакции 8 923 157–00–00.