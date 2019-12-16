Вечером 16 декабря на дамбе Октябрьского моста в Новосибирске произошла массовая авария.
По данным сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте», столкнулись 5 машин: Toyota, Daewoo Nexia, Mercedes-Benz, грузовая «Газель» и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
Из-за аварии на Октябрьском мосту собралась серьезная пробка.
Кроме того, в целом по городу сервис «Яндекс.Пробки» оценивает уровень заторов в 10 баллов.
Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.
Рано утром 10 декабря на Димитровском мосту произошла массовая авария, в ДТП никто не пострадал.