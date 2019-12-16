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Дороги и транспорт

Пять машин столкнулись на дамбе Октябрьского моста — собралась большая пробка

Пробки в Новосибирске достигли отметки в 10 баллов

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ДТП случилось со стороны правого берега

ДТП случилось со стороны правого берега

Вечером 16 декабря на дамбе Октябрьского моста в Новосибирске произошла массовая авария. 

По данным сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте», столкнулись 5 машин: Toyota, Daewoo Nexia, Mercedes-Benz, грузовая «Газель» и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. 

Из-за аварии на Октябрьском мосту собралась серьезная пробка. 

Кроме того, в целом по городу сервис «Яндекс.Пробки» оценивает уровень заторов в 10 баллов.

Движение по мосту сильно затруднено

Движение по мосту сильно затруднено

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

Рано утром 10 декабря на Димитровском мосту произошла массовая авария, в ДТП никто не пострадал.

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дтпМассовая авария
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КОММЕНТАРИИ (4)

Прораб
16 дек 2019 в 19:07

Водятлы лучше бы пешком ходили, чем в пробках стоять. Неумехи криворукие

Фото пользователя
16 дек 2019 в 19:03

Опеть етот Октябрьский, вроде других раёнов и мостов нема....Задрал!!!😠

Ксюня
16 дек 2019 в 19:03

Уровень баллов пробок надо повышать до 50