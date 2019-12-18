В Новосибирске родители обратились в прокуратуру из-за строительства 25-этажки вплотную к школе № 76

Строительство начнется в 2020 году, но уже сегодня здесь вовсю расчищают и готовят площадку Фото: Густаво Зырянов

Под окнами четырехэтажной школы № 76 на улице Большевистская, 32 в Новосибирске вовсю кипят строительные работы. Здесь начинают возводить 25-этажный дом. Сейчас от старенькой школы до забора стройки около пяти метров. Из-за этого родители учащихся выступают против строительства «свечки» — зданию школы более 80 лет, и они опасаются, что оно просто не выдержит столь масштабного соседства. «Если здание поползёт, сделать ничего не смогут» Сначала, рассказывают родители, они подумали, что на этом месте планируют возвести пришкольные постройки — очень уж маленькое расстояние было от здания до стройплощадки.



— Было непонятно, что там строят. Далее появился забор, повесили паспорт объекта. Там указано, что строят 25-этажный угловой дом, причём от дома до школы, по нашим прикидкам, будет всего 10–12 метров. Родители писали жалобы во все инстанции — и в прокуратуру, и в администрацию, но дело не двигается, все дистанцировались от этой проблемы, — рассказывает родитель одного из учеников.



В паспорте объекта указано, что на этом месте действительно запланировано размещение «многоквартирного многоэтажного жилого дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и подземной автостоянкой по улице Большевистская в Октябрьском районе».

Согласно паспорту объекта, сроки начала строительства — начало четвёртого квартала 2019 года Фото: Густаво Зырянов

12 декабря в школе прошла встреча застройщика с обеспокоенными родителями, на которой в том числе присутствовал и Сергей Казаков — начальник управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии Новосибирска.

— Они показали, что у них есть разрешение на строительство. Показали проект, сказали, мы вам поставим маячки, будем следить за осадкой здания в случае чего. Сказали, что ещё через месяц будут встречаться с нами, только я не понимаю смысла этой встречи, — рассказывает родитель, присутствовавший на этой встрече. После этого разговора опасения у родителей не развеялись: они переживают, что после возведения высотки школа окажется в тени (строительство идет на солнечной стороне), и боятся, что «если здание поползёт, то это будет очень быстро, и сделать они ничего не смогут». «Достигнуто взаимопонимание» Заказчиком строительства жилого дома является ООО «Специализированный застройщик "Расцветай на Обской"». В пресс-службе компании корреспонденту НГС сообщили, что проектом предусмотрено возведение одноуровневого паркинга, и на объекте технология забивания свай применяться не будет.





— Устройство свай будет производиться специальным методом, при котором полностью отсутствует ударная и вибрационная нагрузка. Проект разработан специализированной проектной организацией, имеющей допуск СРО и лицензию, проект прошёл экспертизу и получил положительное заключение, а значит, полностью соответствует нормативно-разрешительной документации. Положительное заключение экспертизы выдано специализированной организацией, имеющей все необходимые допуски и лицензии. Заключение экспертизы получено в соответствии с законодательством РФ. В связи с чем застройщик считает строительство данного объекта безопасным, как относительно влияния на состояние здания школы, так и с точки зрения обеспечения безопасности учащихся данного заведения, чему уделяется особое внимание, — говорят в пресс-центре.

Какая именно организация выдала положительное заключение экспертизы — в пресс-службе не сказали. Документ экспертизы также отказались предоставить. Назвать точное расстояние от школы до крайней стены строящегося здания застройщик также затруднился, пояснив, что оно «соответствует требованиям строительных регламентов».



В компании подтвердили, что действительно проводят встречи с родительским комитетом, в результате которых «достигнуто взаимопонимание». Кроме того, застройщик заявил, что в дальнейшем планирует работы «по улучшению состояния школы за счёт собственных средств».

По словам родителей школьников, от школы до забора стройплощадки примерно 5 метров Фото: Евгения Бикунова

Что ответили родителям в мэрии



К моменту публикации родителям учеников школы № 76 пришёл ответ из мэрии (изначально родители пожаловались в прокуратуру, но оттуда их обращение переадресовали в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области, а из инспекции жалобу направили уже на рассмотрение в мэрию).



В ответе указано, что мэрия выдала застройщику ООО «Расцветай на Обской» разрешение на строительство. Там же значится, что проектная документация разработана ООО КБ «Меридиан», а положительные заключения экспертиз проектной документации выдала экспертная организация ООО «ПромМаш Тест».



«По информации застройщика, им проведено техническое обследование состояния конструкции здания школы № 76 по улице Большевистской, 32, в ходе которого установлено, что несущие и ограждающие конструкции здания находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, при котором отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, а эксплуатация здания возможна при мониторинге его технического состояния. По результатам обследования разработана программа мониторинга за зданием школы № 76 , установлены маячки на характерных участках конструкций», — говорится в официальном ответе, подписанном начальником управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгением Улитко.



Этот ответ родителей школьников также не удовлетворил.

— Очередная отписка. Причём в письме они не отрицают, что несущие конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии. И всё, что сделано — это установлены маячки, — переживает родитель, обратившийся в НГС.



На месте земельного участка помимо высотной застройки будут подземные гаражи, автостоянки и объекты обслуживания жилой застройки Фото: Густаво Зырянов

В официальном письме директора ООО «Специализированный застройщик "Расцветай на Оби"» Алексея Баннова (копия документа в распоряжении редакции НГС) в мэрию сказано, что в настоящий момент ведётся разработка рабочей документацией по объекту, разработан проект крепления котлована, а также выполнен геотехнический прогноз влияния котлована на существующую застройку.



«2 декабря 2019 года проведён 1-й цикл мониторинга, установлено, что деформации здания школы отсутствуют. Замечания Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области будут устранены в рамках проведения плановой проверки до 13 января 2020 года», — говорится в письме.

Как сообщили НГС в пресс-центре застройщика, основные конструкции на объекте начнут сооружать уже в первом квартале 2020 года.



Руководство школы № 76 отказалось высказаться на тему строительства жилого дома вблизи с учебным заведением. Корреспондент НГС обратился с запросом в мэрию с просьбой прокомментировать имеющиеся риски и результаты экспертизы. На момент публикации ответ не поступил.



