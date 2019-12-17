«Я немножечко удивился»: новосибирцу начислили почти 10 тысяч чужого долга за капитальный ремонт

Новосибирца удивила чужая задолженность за капремонт, которую его обязали заплатить Фото: Ольга Бурлакова

Новосибирцу Вячеславу Еськову начислили чужую задолженность по взносам за капремонт. По словам Вячеслава Еськова, квартиру на улице Демьяна Бедного он купил летом 2019 года через агентство недвижимости. Перед сделкой юристы проверили все документы и удостоверились в том, что у продавца нет долгов за жилищно-коммунальные услуги. Предоставил предыдущий собственник в том числе и справку от Фонда модернизации ЖКХ (регионального оператора капремонта многоквартирных домов), в которой говорилось об отсутствии долга по взносам.

После покупки квартиры Вячеслав Еськов исправно вносил плату за жилищно-коммунальные услуги. За капремонт выходило чуть больше 200 рублей в месяц. Но в начале декабря собственник квартиры открыл мобильное приложение для коммунальных платежей и обнаружил, что региональный оператор начислил ему внушительный долг по взносам за капитальный ремонт. — Начало месяца. Пришло время снова оплачивать коммунальные платежи (я делаю это ответственно и порой даже раньше срока). Я захожу сначала в «Платосферу». Ну, думаю, какая-то ошибка: там 10 с лишним тысяч рублей [за капремонт]. Может быть, думаю, «Платосфера» глючит. Потом зашёл на сайт службы капремонта (у меня там есть личный кабинет), и там тоже эта же сумма к оплате. Я немножечко удивился, потому что такого быть не может: естественно, у меня никаких долгов нет и в принципе не было, — рассказал Вячеслав Еськов.

По словам Вячеслава Еськова, он обратился в Фонд модернизации ЖКХ и узнал, что когда-то его квартира принадлежала государству и долг образовался ещё до её регистрации на физическое лицо.

— Какая дата этих долгов, откуда они появились? Я не обязан платить за то, к чему я отношения не имею никакого, даже косвенного. Удивительно: человек, который платит исправно, вовремя и не имеет никаких долгов перед государством, перед налоговой и перед коммунальными службами, попадает в такую крайне неприятную ситуацию, перед Новым годом тем более, — возмущается Вячеслав Еськов.

В Фонде модернизации ЖКХ корреспонденту НГС объяснили, что согласно Жилищному кодексу РФ, при покупке квартиры к новому собственнику переходят и долги предыдущего владельца по взносам за капремонт. Исключение составляют только те долги, которые накопили Российская Федерация, регион России или муниципалитет, если они были собственниками этой квартиры. Владельцы квартиры на Демьяна Бедного, которая сейчас принадлежит Вячеславу Еськову, должны были платить взносы за капремонт с августа 2014 года. Изначально с августа 2014 года по август 2018 года эти взносы начисляли Российской Федерации, так как именно такая информация о собственнике квартиры была у Фонда модернизации ЖКХ. Но взносы этот собственник не платил.

— С сентября 2018 года начисление взносов на капитальный ремонт по указанному адресу производится на собственника — физическое лицо на основании полученных сведений из Росреестра. Учитывая, что с данного периода по указанному лицевому счёту собственник производил оплату взносов, а долги предыдущего собственника — Российской Федерации — в силу вышеуказанной нормы ЖК РФ не подлежат переводу на нового собственника, 26 июля 2019 года Фондом была выдана справка об отсутствии задолженности, — пояснили в Фонде модернизации ЖКХ. При этом летом 2019 года Фонд модернизации ЖКХ обратился в суд, чтобы взыскать с Росимущества долги по взносам за капитальный ремонт квартир, собственником которых была Российская Федерация. Коснулось судебное разбирательство в том числе и той квартиры, которая сейчас принадлежит Вячеславу Еськову. — Однако в ходе проведения судебной работы было выявлено, что право собственности на Российскую Федерацию в отношении 39 квартир на территории Новосибирской области, в том числе на квартиру по Демьяна Бедного, зарегистрировано не было, поскольку эти квартиры никогда не находились в собственности Российской Федерации, а были в частной собственности, Росимущество лишь осуществляло функции по реализации этих квартир с публичных торгов. Таким образом, учитывая, что предыдущим собственником этого жилого помещения являлась не Российская федерация, а частное лицо, Фонд модернизации ЖКХ образовавшуюся в период с августа 2014 года по август 2018 года задолженность по взносам на капитальный ремонт в размере 9831,39 рубля предъявил собственнику жилого помещения, — описали ситуацию в Фонде модернизации ЖКХ.