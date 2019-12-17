«Залезли в карманы, изучили переписку в Telegram». Новосибирцы пожаловались на досмотр в Бугринской роще

Молодые люди просто гуляли по парку, а полицейские заподозрили их в распространении наркотиков Фото: Ольга Бурлакова

Инцидент произошел в минувшие выходные, 15 декабря. По словам жителя Новосибирска, он гулял около Бугринского моста со своей девушкой. Сначала мимо них проехали две машины без опознавательных знаков полиции. Затем автомобили остановились, из одного вышел мужчина и направился в сторону пары. Он поздоровался, представился сотрудником полиции и показал служебное удостоверение. Но единственное, что успел запомнить Сергей — звание сержанта. Посмотрели фотографии и списки диалогов — Формы на нем, вроде бы, не было. Возможно, она была под верхней одеждой, но куртки — дутые, под ними ничего не видно, — рассказывает Сергей. — Мужчина спросил, есть ли у нас с собой запрещенные вещества. Мы сказали, что нет, потому что ничем подобным не занимаемся. Далее он начал осматривать нас — залез в карманы, всё достал, посмотрел и засунул обратно. У меня был паспорт, он его тоже посмотрел.



Затем, по словам Сергея, мужчина взял его телефон, зашел в приложения WhatsApp и Telegram и просмотрел списки диалогов. Также полицейский изучил галерею с фотографиями на гаджете.

— Тем временем к нам подошел второй человек. Он сказал расстегнуться, затем начал щупать внутренние карманы и осматривать их. У меня в руках был портфель девушки. Он попросил дать портфель, открыл, я не выдержал и спросил его документы. Он показал мне документы, но я ничего из них не помню.

После изучения содержимого рюкзака проверяющие сказали Сергею и его спутнице, что ищут закладчиков, а также посоветовали им быть осторожными, так как «здесь могут быть наркоманы, и никто не знает, что у них в голове». По словам Сергея, его смутил ряд нарушений в проверке — второй человек даже не представился и сразу приступил к досмотру. Также во время осмотра не присутствовали понятые и не был составлен протокол проверки.

Могут ли полицейские досматривать без повода?

— Сотрудники оперативных служб могут не носить форму во время операции по наркотикам, их не должны знать в лицо. Есть закон об оперативно-разыскной деятельности, где это регламентировано. Значит, у сотрудников возникло какое-то подозрение. Информация по поводу этого оперативного мероприятия закрытого пользования и не афишируется, — комментируют ситуацию в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как вести себя в подобных ситуациях, если вы ни в чем не виноваты — рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин. Главное, по его словам, зафиксировать происходящее — потребовать протокол осмотра или досмотра, понятых и адвоката. — Тут больше психологический момент. Если человек готов добровольно показать сотруднику полиции свои вещи, вывернуть карманы, то это не обыск и даже не досмотр. Обыск и досмотр — это те ситуации, где нужны представители общественности, это делается против воли, — объясняет Владимир Васин. По словам адвоката, по закону полицейские могут остановить любого прохожего для досмотра, но в этом случае они должны четко и понятно высказать свои подозрения. — Если человек не согласен на досмотр или обыск, то полицейские не имеют права подвергать его данным мероприятиям без участия понятых и без составления соответствующих документов. Это протокол досмотра или протокол обыска, либо личного досмотра, если это физическое лицо. А требовать безосновательно, просто «выверни карманы» — могут, но это тоже должно быть объяснено, зафиксировано и высказано хотя бы подозрение, — говорит Владимир Васин.

Здесь, подчеркивает адвокат, есть ещё один важный момент. Если человека в чем-то подозревают, то он имеет право на адвоката, без которого любые действия полицейских будут незаконными. Владимир Васин также отметил, что оперативные сотрудники имеют право ходить без формы — специфика их работы подразумевает, что иногда им нужно работать под прикрытием. Однако предъявлять удостоверение полицейские обязаны. По словам адвоката, если все эти условия (наличие свидетелей, удостоверения, документальной фиксации и четко высказанных подозрений) отсутствуют, то действия оперативников можно обжаловать. — Я бы всем советовал, если есть факт такого необоснованного осмотра, обжаловать действия. Это нарушается личная неприкосновенность человека. При условиях, что человек не хочет показывать [содержимое сумки и карманов]. Если он самостоятельно показал, то это его выбор, — рекомендует Владимир Васин, подчеркивая, что сотрудники полиции часто пользуются тем, что люди не знают своих прав. Летом этого года страну потрясла история полицейского произвола — дело Ивана Голунова. Журналиста издания Meduza обвинили в попытке сбыта наркотиков. Дело получило большой общественный резонанс из-за нарушений при аресте и следствии, а также из-за последовавших акций протеста. Многие СМИ и публичные персоны, как и сам журналист, посчитали уголовное дело местью за его громкие расследования.