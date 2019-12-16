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Дороги и транспорт Эксклюзив

Власти объявили о планах избавиться от маршруток в Новосибирске за пять лет

Сейчас в городе около 500 маршруток

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За три года в Новосибирске стало на 300 маршруток меньше&nbsp;

За три года в Новосибирске стало на 300 маршруток меньше 

В ближайшие пять лет мэрия Новосибирска планирует избавиться от маршруток, оставив только транспорт, который будет ходить по регулируемому тарифу. 

— В планах мэрии к 2025 году расстаться с нерегулируемыми перевозками, совсем расстаться с маршрутками, — рассказала НГС депутат городского совета Наталья Пинус, подводя итоги сегодняшней встречи общественников с управлением пассажирских перевозок мэрии. 

По её словам, участники дискуссии затронули вопрос о льготах на маршрутных такси, в том числе для пенсионеров. На некоторых маршрутках есть льготы, но это исключительно инициатива самого перевозчика, а ввести льготы в регулярный формат затруднительно, объяснила Наталья Пинус итоги обсуждения со специалистами управления пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска. 

Также она привела статистику по востребованности общественного транспорта горожанами.

В сутки городской общественный транспорт перевозит 1 миллион 200 пассажиров. Самый востребованный транспорт — автобусы (500 тысяч человек), на втором месте — маршрутки (260 тысяч человек). На третьем — метро (220 тысяч человек). Дальше — трамваи (60 тысяч человек) и троллейбусы (40 тысяч человек). 

По информации Наталья Пинус, в 2016 году в Новосибирске было порядка 800 маршруток, сейчас их чуть более 500. 

НГС отправил в мэрию запрос, чтобы выяснить подробности исключения маршруток из дорожной сети.

Как вы относитесь к решению убрать маршрутки из дорожной сети?

    С 2020 года мэрия начнёт переводить автобусы на новую систему работы по федеральному закону № 220 — перевозчики не будут зависеть от количества пассажиров, что поможет избежать простоев на остановках и гонок водителей.

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    маршруткиобщественный транспорт
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    КОММЕНТАРИИ (30)

    Собственно
    16 дек 2019 в 19:45

    Маршрутки еще надо было лет 10 назад ликвидировать как класс и как самый опасный вид транспорта, но именно в новосибирске, где власти нет, ничего и не происходит

    Фото пользователя
    16 дек 2019 в 19:43

    Правильная стратегия. Сейчас у всех авто, и нет необходимости в в маршрутках

    с богаткова
    16 дек 2019 в 19:44

    поддерживаю полностью. Из общественного транспорта разве что метро оставить, а все остальное надо постепенно ликвидировать. ведь не секрет, что сейчас в семьях по 2-3 автомобиля.