Власти объявили о планах избавиться от маршруток в Новосибирске за пять лет

В ближайшие пять лет мэрия Новосибирска планирует избавиться от маршруток, оставив только транспорт, который будет ходить по регулируемому тарифу.
— В планах мэрии к 2025 году расстаться с нерегулируемыми перевозками, совсем расстаться с маршрутками, — рассказала НГС депутат городского совета Наталья Пинус, подводя итоги сегодняшней встречи общественников с управлением пассажирских перевозок мэрии.
По её словам, участники дискуссии затронули вопрос о льготах на маршрутных такси, в том числе для пенсионеров. На некоторых маршрутках есть льготы, но это исключительно инициатива самого перевозчика, а ввести льготы в регулярный формат затруднительно, объяснила Наталья Пинус итоги обсуждения со специалистами управления пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска.
Также она привела статистику по востребованности общественного транспорта горожанами.
В сутки городской общественный транспорт перевозит 1 миллион 200 пассажиров. Самый востребованный транспорт — автобусы (500 тысяч человек), на втором месте — маршрутки (260 тысяч человек). На третьем — метро (220 тысяч человек). Дальше — трамваи (60 тысяч человек) и троллейбусы (40 тысяч человек).
По информации Наталья Пинус, в 2016 году в Новосибирске было порядка 800 маршруток, сейчас их чуть более 500.
НГС отправил в мэрию запрос, чтобы выяснить подробности исключения маршруток из дорожной сети.
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С 2020 года мэрия начнёт переводить автобусы на новую систему работы по федеральному закону