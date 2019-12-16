Власти объявили о планах избавиться от маршруток в Новосибирске за пять лет

За три года в Новосибирске стало на 300 маршруток меньше

В ближайшие пять лет мэрия Новосибирска планирует избавиться от маршруток, оставив только транспорт, который будет ходить по регулируемому тарифу.

— В планах мэрии к 2025 году расстаться с нерегулируемыми перевозками, совсем расстаться с маршрутками, — рассказала НГС депутат городского совета Наталья Пинус, подводя итоги сегодняшней встречи общественников с управлением пассажирских перевозок мэрии.

По её словам, участники дискуссии затронули вопрос о льготах на маршрутных такси, в том числе для пенсионеров. На некоторых маршрутках есть льготы, но это исключительно инициатива самого перевозчика, а ввести льготы в регулярный формат затруднительно, объяснила Наталья Пинус итоги обсуждения со специалистами управления пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска.