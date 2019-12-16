Владелец портрета якутского шамана выставил его на продажу за 2,5 миллиона

Картина новосибирского художника Константина Ерёменко выставлена на продажу за 2,5 млн рублей.
Картина представляет собой стилизованный под икону портрет Александра Габышева, который пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошёл до Бурятии, и обвинили в экстремизме.
На продажу картину выставил предприниматель Игорь Мальков, который ранее купил её у художника за 23 тысячи рублей. Сейчас новый владелец просит за полотно 2,499 млн рублей.
— Всё, что связано с искусством, особенно современным, с живописью, весьма условно. Достаточно вспомнить совсем недавний пример — это «Банан на скотче». Их аж три продано было за
Речь идёт о работе итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант», которая представляла собой настоящий банан, прикрепленный к белой стене с помощью скотча. Это произведение было выставлено в начале декабря на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach и было продано в итоге за
Мальков говорит, что перед тем, как назначить цену, он познакомился с тем, что и за сколько продают на этой площадке. И пришёл к выводу, что работа Константина «на самом деле, действительно культовая» и «никак не может стоить меньше, чем однокомнатная хрущёвка в городе Новосибирске».
— Часть средств будет передано Габышеву. И возможно, Константину. Что бы он доделал свой мультфильм, обещает Игорь.
Новосибирск становится настоящей столицей актуального искусства. Так, совсем недавно известный новосибирский общественный деятель Артём Лоскутов продал на аукционе за 1,5 млн рублей табличку с именами Андрея Костина и Наили Аскер-Заде. В ведущем американской деловом издании Bloomberg этот шаг назвали даже более значимым художественным актом, чем банан за 120 тысяч долларов (и его последующее поедание).