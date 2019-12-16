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Культура

Владелец портрета якутского шамана выставил его на продажу за 2,5 миллиона

Владелец обещает передать часть вырученных средств самому шаману

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Первая цена, за которую продали картину, — 23 тысячи рублей

Первая цена, за которую продали картину, — 23 тысячи рублей

Картина новосибирского художника Константина Ерёменко выставлена на продажу за 2,5 млн рублей. 

Картина представляет собой стилизованный под икону портрет Александра Габышева, который пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошёл до Бурятии, и обвинили в экстремизме.

На продажу картину выставил предприниматель Игорь Мальков, который ранее купил её у художника за 23 тысячи рублей. Сейчас новый владелец просит за полотно 2,499 млн рублей.

Картина 75 на 90 см, нарисованная акрилом и ПВХ, продаётся за 2,499 млн рублей

Картина 75 на 90 см, нарисованная акрилом и ПВХ, продаётся за 2,499 млн рублей

— Всё, что связано с искусством, особенно современным, с живописью, весьма условно. Достаточно вспомнить совсем недавний пример — это «Банан на скотче». Их аж три продано было за 120 000 долларов, — ответил Мальков на вопрос о причинах столь высокой цены, которую он назначил за полотно.

Речь идёт о работе итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант», которая представляла собой настоящий банан, прикрепленный к белой стене с помощью скотча. Это произведение было выставлено в начале декабря на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach и было продано в итоге за 120 000 долларов. Шедевр, впрочем, провисел недолго. Другой художник, Дэвид Датуна, пришёл на выставку и съел банан, что тоже стало своего рода произведением искусства (в форме перформанса).

Работа Константина Ерёменко, которая сейчас находится в музее современного искусства «Эрарта» (Санкт Петербург)

Работа Константина Ерёменко, которая сейчас находится в музее современного искусства «Эрарта» (Санкт Петербург)

Мальков говорит, что перед тем, как назначить цену, он познакомился с тем, что и за сколько продают на этой площадке. И пришёл к выводу, что работа Константина «на самом деле, действительно культовая» и «никак не может стоить меньше, чем однокомнатная хрущёвка в городе Новосибирске».

— Часть средств будет передано Габышеву. И возможно, Константину. Что бы он доделал свой мультфильм, обещает Игорь.

Новосибирск становится настоящей столицей актуального искусства. Так, совсем недавно известный новосибирский общественный деятель Артём Лоскутов продал на аукционе за 1,5 млн рублей табличку с именами Андрея Костина и Наили Аскер-Заде. В ведущем американской деловом издании Bloomberg этот шаг назвали даже более значимым художественным актом, чем банан за 120 тысяч долларов (и его последующее поедание).

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Константин Ерёменко
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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
16 дек 2019 в 20:31

2,5 млн долларов? Для меня это не сумма, готов купить картину.

Фото пользователя
16 дек 2019 в 20:31

Хоть и не поддерживаю шамана, но куплю картину

Фото пользователя
16 дек 2019 в 20:39

Я больши люблю сказания и легенды скандинавов и северной Шотландии, а ищо бэ слётала на Фарерские острова....нравиццо мине ткая природа как на них.😎