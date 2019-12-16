Владелец портрета якутского шамана выставил его на продажу за 2,5 миллиона

Первая цена, за которую продали картину, — 23 тысячи рублей Фото: Константин Ерёменко

Картина новосибирского художника Константина Ерёменко выставлена на продажу за 2,5 млн рублей. Картина представляет собой стилизованный под икону портрет Александра Габышева, который пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошёл до Бурятии, и обвинили в экстремизме. На продажу картину выставил предприниматель Игорь Мальков, который ранее купил её у художника за 23 тысячи рублей. Сейчас новый владелец просит за полотно 2,499 млн рублей.



Картина 75 на 90 см, нарисованная акрилом и ПВХ, продаётся за 2,499 млн рублей Фото: gallerix.ru

— Всё, что связано с искусством, особенно современным, с живописью, весьма условно. Достаточно вспомнить совсем недавний пример — это «Банан на скотче». Их аж три продано было за 120 000 долларов, — ответил Мальков на вопрос о причинах столь высокой цены, которую он назначил за полотно.

Речь идёт о работе итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант», которая представляла собой настоящий банан, прикрепленный к белой стене с помощью скотча. Это произведение было выставлено в начале декабря на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach и было продано в итоге за 120 000 долларов. Шедевр, впрочем, провисел недолго. Другой художник, Дэвид Датуна, пришёл на выставку и съел банан, что тоже стало своего рода произведением искусства (в форме перформанса).



Работа Константина Ерёменко, которая сейчас находится в музее современного искусства «Эрарта» (Санкт Петербург) Фото: Стас Соколов

Мальков говорит, что перед тем, как назначить цену, он познакомился с тем, что и за сколько продают на этой площадке. И пришёл к выводу, что работа Константина «на самом деле, действительно культовая» и «никак не может стоить меньше, чем однокомнатная хрущёвка в городе Новосибирске».

