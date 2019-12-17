В Новосибирске появились народные мстители за плохие дороги — они зарабатывают на этом деньги

В Новосибирске появился новый вид автоподставщиков — они намеренно повреждают свои автомобили, используя дефекты городских дорог, а потом подают в суд на дорожные службы. Как рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс», подставщики находят глубокие ямы на проезжей части или неубранные снежные валы.



— Я их называю Робин Гудами — тех, кто решил наказывать ДЭУ (дорожные службы. — Прим. ред.). Они находят ямки, которые не соответствуют ГОСТу, и в эти ямки сознательно въезжают. Затем вызывают сотрудников ГИБДД, которые составляют акт обследования улично-дорожной сети. Он (автоподставщик) «бьётся» в эти ямки настолько сильно, что у него вырывается рейка — она уже заранее была вырвана, — объясняет Оксана Косицкая, руководитель службы аварийных комиссаров.