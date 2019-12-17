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Авто Эксклюзив

В Новосибирске появились народные мстители за плохие дороги — они зарабатывают на этом деньги

Автомобилисты намеренно разбивают авто в глубоких ямах, чтобы отсудить у дорожников компенсацию

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Подставщики намеренно повреждают свои автомобили, используя дефекты городских дорог

Подставщики намеренно повреждают свои автомобили, используя дефекты городских дорог

В Новосибирске появился новый вид автоподставщиков — они намеренно повреждают свои автомобили, используя дефекты городских дорог, а потом подают в суд на дорожные службы. Как рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс», подставщики находят глубокие ямы на проезжей части или неубранные снежные валы.

— Я их называю Робин Гудами — тех, кто решил наказывать ДЭУ (дорожные службы. — Прим. ред.). Они находят ямки, которые не соответствуют ГОСТу, и в эти ямки сознательно въезжают. Затем вызывают сотрудников ГИБДД, которые составляют акт обследования улично-дорожной сети. Он (автоподставщик) «бьётся» в эти ямки настолько сильно, что у него вырывается рейка — она уже заранее была вырвана, — объясняет Оксана Косицкая, руководитель службы аварийных комиссаров.

В подобных случаях обычно «ломаются» элементы подвески — например, рулевая рейка, крепеж которой был заранее ослаблен. В результате после ДТП сотрудники ГИБДД заносят в протокол информацию о рейке как о поврежденном элементе. Стоимость компенсации в таком случае может составлять до 50 000 рублей. 

Ранее НГС рассказывал о пяти самых частых автоподставах, которые используют мошенники против новосибирских водителей. А до этого мы ознакомились с историей новосибирца, который отдал 12 000 рублей автоподставщику на месте аварии. 

У вас есть опыт судебной тяжбы с дорожниками? Вы «били» (случайно или специально) машину в дорожной яме? Расскажите о своем опыте редакции НГС по WhatsApp, Telegram, Viber на номер 8 982 781–74–07.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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АвтоподставаДТП
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КОММЕНТАРИИ (76)

17 дек 2019 в 07:13

А может все намного банальней? Нет никаких "Робин Гудов", а есть раздолбаная дорожная сеть, на которую ДЭУ просто-напросто забили? ДПС, заступая на смену, не сообщают о таких нарушениях. Ну вот вам яркий пример: в пятницу ДЭУ "ковыряли" яму на октябрьском мосту целый день, стояли машины с маячками, ограждающие знаки, а к ночи эти горе-работники уехали, прихватив с собой в том числе ограждения и предупреждающие знаки. Как итог - в эту яму влетело как минимум 3 машины (с ущербом). И такие истории по всему городу.

17 дек 2019 в 07:07

Хоть кто то добрым делом занят.

17 дек 2019 в 07:11

Были бы дороги в порядке-не было бы и претензий.А так они не выполняют свои обязанности еще и людей,которые пострадали по их вине называют автоподставщиками?