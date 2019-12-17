В Новосибирске появились народные мстители за плохие дороги — они зарабатывают на этом деньги

В Новосибирске появился новый вид автоподставщиков — они намеренно повреждают свои автомобили, используя дефекты городских дорог, а потом подают в суд на дорожные службы. Как рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс», подставщики находят глубокие ямы на проезжей части или неубранные снежные валы.
— Я их называю Робин Гудами — тех, кто решил наказывать ДЭУ (дорожные службы. — Прим. ред.). Они находят ямки, которые не соответствуют ГОСТу, и в эти ямки сознательно въезжают. Затем вызывают сотрудников ГИБДД, которые составляют акт обследования улично-дорожной сети. Он (автоподставщик) «бьётся» в эти ямки настолько сильно, что у него вырывается рейка — она уже заранее была вырвана, — объясняет Оксана Косицкая, руководитель службы аварийных комиссаров.
В подобных случаях обычно «ломаются» элементы подвески — например, рулевая рейка, крепеж которой был заранее ослаблен. В результате после ДТП сотрудники ГИБДД заносят в протокол информацию о рейке как о поврежденном элементе. Стоимость компенсации в таком случае может составлять до
Ранее НГС рассказывал о пяти самых частых автоподставах, которые используют мошенники против новосибирских водителей. А до этого мы ознакомились с историей новосибирца, который отдал 12 000 рублей автоподставщику на месте аварии.
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