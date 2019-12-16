Будут платить за выход на линию: с нового года автобус № 54 изменит формат работы

С января 2020 года первый автобус переведут на новую систему работы — перевозчик будет получать фиксированную сумму от мэрии за выполнение заказа на пассажирские перевозки. Это поможет избежать гонок водителей и избавиться от простоев на остановках.



Перевод маршрута № 54 (Твардовского — Вокзал Главный) на систему работы по ФЗ № 220 «Об организации регулярных пассажирских перевозок…» обсудили сегодня на встрече общественников с департаментом пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.



— Уже в начале 2020 года 54-й маршрут будет переведён на такой формат работы, — рассказала НГС депутат городского совета Наталья Пинус. — Это тестовый режим. Сейчас будет обкатка.

