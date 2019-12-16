Будут платить за выход на линию: с нового года автобус № 54 изменит формат работы

С января 2020 года первый автобус переведут на новую систему работы — перевозчик будет получать фиксированную сумму от мэрии за выполнение заказа на пассажирские перевозки. Это поможет избежать гонок водителей и избавиться от простоев на остановках.
Перевод маршрута № 54 (Твардовского — Вокзал Главный) на систему работы по ФЗ
— Уже в начале 2020 года 54-й маршрут будет переведён на такой формат работы, — рассказала НГС депутат городского совета Наталья Пинус. — Это тестовый режим. Сейчас будет обкатка.
По новому формату мэрия платит перевозчику за выход транспорта на линию и обслуживание пассажиров. Следовательно, перевозчик теперь не будет зависеть от количества пассажиров.
— Будет осуществляться оплата за выход маршрута, а не так, как сейчас — сдают на откуп, условно говоря, и там начинаются разные, не очень комфортные для людей истории. — объяснила Пинус. — Пассажиры не почувствуют, разве что не будет никакой гонки за пассажиров, транспорт будет ходить четко по расписанию и не важно, сколько человек едет.
Кроме того, уточнила депутат, с переходом на новую систему мэрия будет вводить штрафы за нарушение дисциплины, в том числе за курение водителей, грязный салон, невыход автобуса на рейс.
Пока изменения в работе общественного транспорта заметны только по ценам на проезд, которые выросли с 8 декабря. Вслед за повышением цен на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро тарифы изменили в маршрутках.