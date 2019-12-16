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Дороги и транспорт Подробности

Будут платить за выход на линию: с нового года автобус № 54 изменит формат работы

Это позволит избежать гонок водителей и простоев на остановке

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Новый закон позволит перевозчикам не гнаться за количеством пассажиров

Новый закон позволит перевозчикам не гнаться за количеством пассажиров

С января 2020 года первый автобус переведут на новую систему работы — перевозчик будет получать фиксированную сумму от мэрии за выполнение заказа на пассажирские перевозки. Это поможет избежать гонок водителей и избавиться от простоев на остановках.

Перевод маршрута № 54 (Твардовского — Вокзал Главный) на систему работы по ФЗ № 220 «Об организации регулярных пассажирских перевозок…» обсудили сегодня на встрече общественников с департаментом пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

— Уже в начале 2020 года 54-й маршрут будет переведён на такой формат работы, — рассказала НГС депутат городского совета Наталья Пинус. — Это тестовый режим. Сейчас будет обкатка.

По новому формату мэрия платит перевозчику за выход транспорта на линию и обслуживание пассажиров. Следовательно, перевозчик теперь не будет зависеть от количества пассажиров.

— Будет осуществляться оплата за выход маршрута, а не так, как сейчас — сдают на откуп, условно говоря, и там начинаются разные, не очень комфортные для людей истории. — объяснила Пинус. — Пассажиры не почувствуют, разве что не будет никакой гонки за пассажиров, транспорт будет ходить четко по расписанию и не важно, сколько человек едет.

Кроме того, уточнила депутат, с переходом на новую систему мэрия будет вводить штрафы за нарушение дисциплины, в том числе за курение водителей, грязный салон, невыход автобуса на рейс.

Пока изменения в работе общественного транспорта заметны только по ценам на проезд, которые выросли с 8 декабря. Вслед за повышением цен на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро тарифы изменили в маршрутках

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автобусызакон 220общественный транспорт
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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
16 дек 2019 в 17:34

Надо новые дороги лучше строить на эти деньги. Ведь город для автомобилистов. сам пишу это сообщение со смартфона находясь за рулем бугатти тайп атлантик 1936 г.в.

Фото пользователя
16 дек 2019 в 17:34

И кому нужны эти автобусы? Сейчас у всех автомобили

16 дек 2019 в 17:38

молодец Наталья..голосовал за неё