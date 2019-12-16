Нашли на ж/д путях: силовики рассказали об обстоятельствах смерти новосибирца, пропавшего на «Опеле»

Тело 20-летнего новосибирца Александра Сударева, пропавшего на прошлой неделе, нашли на железной дороге.
Источник в следственных структурах пояснил корреспонденту НГС, что тело пропавшего новосибирца обнаружили в Могочинском районе Забайкальского края — в обстоятельствах гибели мужчины разбирается транспортная полиция.
В пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте в свою очередь подтвердили, что накануне на железнодорожной дороге в Могочинском районе смертельные травмы получил 20-летний житель Новосибирска. Его сбил грузовой поезд на переезде в районе станции Могоча. На месте работали транспортные полицейские, сейчас материалы проверки переданы в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте ситуацию пока не прокомментировали.
20-летний Александр Сударев пропал 9 декабря после того, как уехал из дома в Калининском районе на своём Opel Corsa. В воскресенье, 15 декабря, пропавшего мужчину нашли мёртвым. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что труп обнаружили в Забайкальском крае без признаков насильственной смерти.