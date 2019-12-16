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Происшествия

Нашли на ж/д путях: силовики рассказали об обстоятельствах смерти новосибирца, пропавшего на «Опеле»

20-летнего мужчину сбил грузовой поезд в Забайкальском крае

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Тело

Тело

Тело 20-летнего новосибирца Александра Сударева, пропавшего на прошлой неделе, нашли на железной дороге.

Источник в следственных структурах пояснил корреспонденту НГС, что тело пропавшего новосибирца обнаружили в Могочинском районе Забайкальского края — в обстоятельствах гибели мужчины разбирается транспортная полиция.

В пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте в свою очередь подтвердили, что накануне на железнодорожной дороге в Могочинском районе смертельные травмы получил 20-летний житель Новосибирска. Его сбил грузовой поезд на переезде в районе станции Могоча. На месте работали транспортные полицейские, сейчас материалы проверки переданы в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России. 

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте ситуацию пока не прокомментировали.

20-летний Александр Сударев пропал 9 декабря после того, как уехал из дома в Калининском районе на своём Opel Corsa. В воскресенье, 15 декабря, пропавшего мужчину нашли мёртвым. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что труп обнаружили в Забайкальском крае без признаков насильственной смерти.

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найден мертвым
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КОММЕНТАРИИ (5)

Андрей
16 дек 2019 в 18:11

Я считаю, что надо для начала накапливать хоть сколько-нибудь полную информацию о происшествии, а потом уже выпускать заметку. А не цедить по слову за раз, раздувая десять статьей из одного случая. Ну что это - "найден". Через полчаса - "найден мертвым". Ещё через полчаса - "найдем мертвым на Дальнем Востоке". Ещё через полчаса - "найден мертвым на Дальнем Востоке на путях". Это что, игра "допиши по одному слову"?

955
16 дек 2019 в 18:10

Опять подробностей так много, что глаза разбегаются.
Такие "подробности" не надо, надо версию внятную.
Уехал из Калининского района на машине, и его сбил поезд в Забайкалье. Никакого криминала. Ну очень логично все.
Хотя бы пояснили бы собирался ли он вообще ехать туда и зачем. И что с машиной.

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16 дек 2019 в 18:06

Соболезную, жалко парня.