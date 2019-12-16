Нашли на ж/д путях: силовики рассказали об обстоятельствах смерти новосибирца, пропавшего на «Опеле»

Андрей 16 дек 2019 в 18:11

Я считаю, что надо для начала накапливать хоть сколько-нибудь полную информацию о происшествии, а потом уже выпускать заметку. А не цедить по слову за раз, раздувая десять статьей из одного случая. Ну что это - "найден". Через полчаса - "найден мертвым". Ещё через полчаса - "найдем мертвым на Дальнем Востоке". Ещё через полчаса - "найден мертвым на Дальнем Востоке на путях". Это что, игра "допиши по одному слову"?