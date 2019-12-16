Пьяного пассажира на рейсе «Минводы — Новосибирск» пришлось примотать скотчем к креслу

Чтобы ограничить движения дебошира, бортпроводникам пришлось примотать его к креслу скотчем

— Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов. Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях, — говорится в сообщении МВД.

По сообщению МВД России, мужчина был пьян и бился ногами в стенку салона.

В понедельник, 16 декабря, экипажу самолета S7, прибывшего из Минеральных вод в Новосибирск, понадобилась помощь сотрудников полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

В ведомстве уточнили, что бортпроводникам пришлось примотать его к креслу скотчем.

Мужчину доставили в в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя буйно. Следственным отделом ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво в отношении задержанного пассажира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ.

В мае суд взял под стражу авиадебошира Максима Пашнина, который 14 мая устроил драку с экипажем во время посадки на борт самолёта «Новосибирск — Москва».

