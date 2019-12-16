16 декабря понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Происшествия

Пьяного пассажира на рейсе «Минводы — Новосибирск» пришлось примотать скотчем к креслу

Мужчина бил ногами в стену самолета

1 853
27 Обсудить

Поделиться

Чтобы ограничить движения дебошира, бортпроводникам пришлось примотать его к креслу скотчем

Чтобы ограничить движения дебошира, бортпроводникам пришлось примотать его к креслу скотчем

В понедельник, 16 декабря, экипажу самолета S7, прибывшего из Минеральных вод в Новосибирск, понадобилась помощь сотрудников полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. 

По сообщению МВД России, мужчина был пьян и бился ногами в стенку салона.

— Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов. Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях, — говорится в сообщении МВД. 

В ведомстве уточнили, что бортпроводникам пришлось примотать его к креслу скотчем. 

Мужчину доставили в в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя буйно. Следственным отделом ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво в отношении задержанного пассажира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ.

В мае суд взял под стражу авиадебошира Максима Пашнина, который 14 мая устроил драку с экипажем во время посадки на борт самолёта «Новосибирск — Москва».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Авиадебоширпьяный пассажир
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (27)

16 дек 2019 в 16:28

Сколько уже можно твердить. Алкоголь в авиаперевозках должен быть полностью запрещён. Из дьти-фри всё изъять, на борту не давать, а пришёл в аэропорт пьяным - запрет на полёты на 10 лет. Когда уже дойдёт такая простая истина????

16 дек 2019 в 16:38

Похоже дело политическое. Скоро соседи и родственники задержанного пьяницы выйдут на пикет.

16 дек 2019 в 16:30

Сколько уже можно твердить. Алкоголь в авиаперевозках должен быть полностью запрещён. Из дьюти-фри всё изъять, на борту не давать, а пришёл в аэропорт пьяным - запрет на полёты на 10 лет. Когда уже дойдёт такая простая истина????