Из Новосибирска в Барселону возвращаются прямые рейсы

— Из дальних направлений у нас возобновится регулярное направление в Израиль . Думаю, что мы возобновим регулярный чартер в Барселону, появятся такие экзотичные направления как Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск. Мы продолжим наращивание частот на юго-восточном направлении, юго-восточная Азия, Дальний Восток, европейская часть России, — рассказал Янкилевич. Директор Толмачёво подчеркнул, что сейчас для аэропорта в приоритете развитие региональной авиации и увеличение частоты по существующим направлениям.

Новый рейс до Барселоны — это программа туроператора ANEX Tour. Как указано на сайте туроператора, программа будет выполнятся в девяти регионах России. Полёты из Новосибирска в Барселону будут выполняться с 28 мая по 1 октября 2020 года на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air.

— Мы долго изучали потребности рынка и считаем, что спрос на Испанию в этом регионе есть. Кроме того, уже три года как осуществляются продажи из Новосибирска в Испанию со стыковкой через Москву. Мы оцениваем имеющиеся результаты как успешные и рассчитываем, что прямая программа будет востребована не только туристами новых городов вылета, но и из других ближайших городов. Также, отметим, что в грядущем сезоне мы наладили партнерские отношения с визовым отделом в городе Новосибирске, а фактическая реализация пакетов на весь летний сезон уже превысила 15 %, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании.

Прежде из Новосибирска были прямые перелёты в Барселоны — о том, что туроператоры стали от них отказываться, сообщалось в апреле 2015 года.