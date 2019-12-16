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Страна и мир

Из Новосибирска в Барселону возвращаются прямые рейсы

Полеты будут выполняться на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air

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Полеты начнутся в конце мая 2020 года

Полеты начнутся в конце мая 2020 года

Из Новосибирска в Барселону запустят прямой рейс — об этом в понедельник, 16 декабря, на пресс-конференции ТАСС сообщил генеральный директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич.

— Из дальних направлений у нас возобновится регулярное направление в Израиль. Думаю, что мы возобновим регулярный чартер в Барселону, появятся такие экзотичные направления как Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск. Мы продолжим наращивание частот на юго-восточном направлении, юго-восточная Азия, Дальний Восток, европейская часть России, — рассказал Янкилевич. Директор Толмачёво подчеркнул, что сейчас для аэропорта в приоритете развитие региональной авиации и увеличение частоты по существующим направлениям. 

Новый рейс до Барселоны — это программа туроператора ANEX Tour. Как указано на сайте туроператора, программа будет выполнятся в девяти регионах России. Полёты из Новосибирска в Барселону будут выполняться с 28 мая по 1 октября 2020 года на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air. 

— Мы долго изучали потребности рынка и считаем, что спрос на Испанию в этом регионе есть. Кроме того, уже три года как осуществляются продажи из Новосибирска в Испанию со стыковкой через Москву. Мы оцениваем имеющиеся результаты как успешные и рассчитываем, что прямая программа будет востребована не только туристами новых городов вылета, но и из других ближайших городов. Также, отметим, что в грядущем сезоне мы наладили партнерские отношения с визовым отделом в городе Новосибирске, а фактическая реализация пакетов на весь летний сезон уже превысила 15 %, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании.

Прежде из Новосибирска были прямые перелёты в Барселоны — о том, что туроператоры стали от них отказываться, сообщалось в апреле 2015 года.

В октябре аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание: в этом сезоне авиапассажиры могут вылететь из Новосибирска более чем в 80 направлениях

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толмачево
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КОММЕНТАРИИ (11)

вася
16 дек 2019 в 17:19

Надо вообще запретить рейсы за границу, чтобы не везли навальновские настроения, и на тв оставить только Киселева и Соловьева.

ветеран
16 дек 2019 в 17:18

Сделайте лучше в Аланию рейсы с марта по декабрь.

Фото пользователя
16 дек 2019 в 17:18

А толку то? Если бы это были регулярные рейсы, а не чартерные. А так неинтересно.