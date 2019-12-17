В Новосибирске разом закрылись все кофейни необычной сети из Санкт-Петербурга

Первое заведение сети Sokol Coffee в Новосибирске открылось в июне этого года на проспекте Карла Маркса. Главной его особенностью было наличие в штате художника, который рисовал быстрые портреты на бумажных стаканах, в которые потом клиентам наливали кофе. Эта концепция была придумана в Санкт-Петербурге, развивалась сеть по франчайзингу.

К концу года у сети было уже три точки. На улице Богдана Хмельницкого вторую кофейню открыл владелец первого заведения Владимир Коробко. Еще одна точка на фудкорте ТРЦ «Аура» принадлежала другому франчайзи.

Как убедился корреспондент НГС, на этой неделе все заведения уже были закрыты.



— Эта франшиза не работает, а ребрендинг и формирование нового УТП (уникальное торговое предложение. — Прим. ред.) требует дополнительных вливаний, — ответил один из представителей кофейни на вопрос о причинах закрытия точек.



В питерском офисе на запрос НГС о судьбе сети в Новосибирске не ответили.



Ресторанным проектам из Северной столицы вообще не везет на новосибирском рынке. В конце 2000-х здесь пыталась работать сеть блинных «Чайная ложка». У компании были большие планы, но все заведения были закрыты уже в 2008 году. Не увенчалась успехом попытка начать работать на сибирском рынке и у сети «Идеальная чашка». В 2013 году в Новосибирск пришла сеть дисконт-баров KillFish, но уже к началу 2016 года все оставшиеся заведения сети в Новосибирске были выставлены на продажу (позже закрыты). Сейчас в городе работает только одно заведение питерской концепции — E-bar (открылось в конце прошлого года).

