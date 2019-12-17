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Еда

В Новосибирске разом закрылись все кофейни необычной сети из Санкт-Петербурга

Sokol coffee пришла в город в этом году, но надолго не задержалась

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Главной фишкой кофейни были портреты на бумажных стаканах&nbsp;

Главной фишкой кофейни были портреты на бумажных стаканах 

В Новосибирске закрылись все заведения сети Sokol coffee — кофейни предлагали бесплатные портреты посетителей.

Первое заведение сети Sokol Coffee в Новосибирске открылось в июне этого года на проспекте Карла Маркса. Главной его особенностью было наличие в штате художника, который рисовал быстрые портреты на бумажных стаканах, в которые потом клиентам наливали кофе. Эта концепция была придумана в Санкт-Петербурге, развивалась сеть по франчайзингу.

Первая кофейня сети открылась на проспекте Карла Маркса

Первая кофейня сети открылась на проспекте Карла Маркса

К концу года у сети было уже три точки. На улице Богдана Хмельницкого вторую кофейню открыл владелец первого заведения Владимир Коробко. Еще одна точка на фудкорте ТРЦ «Аура» принадлежала другому франчайзи. 

Как убедился корреспондент НГС, на этой неделе все заведения уже были закрыты.

— Эта франшиза не работает, а ребрендинг и формирование нового УТП (уникальное торговое предложение. — Прим. ред.) требует дополнительных вливаний, — ответил один из представителей кофейни на вопрос о причинах закрытия точек.

В питерском офисе на запрос НГС о судьбе сети в Новосибирске не ответили.

Ресторанным проектам из Северной столицы вообще не везет на новосибирском рынке. В конце 2000-х здесь пыталась работать сеть блинных «Чайная ложка». У компании были большие планы, но все заведения были закрыты уже в 2008 году. Не увенчалась успехом попытка начать работать на сибирском рынке и у сети «Идеальная чашка». В 2013 году в Новосибирск пришла сеть дисконт-баров KillFish, но уже к началу 2016 года все оставшиеся заведения сети в Новосибирске были выставлены на продажу (позже закрыты). Сейчас в городе работает только одно заведение питерской концепции — E-bar (открылось в конце прошлого года).

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КОММЕНТАРИИ (9)

человечек
17 дек 2019 в 08:16

привет инфоцыганам типа бизнес молодость!!! покупателям таких франшиз надо думать своей головой прежде чем влезать в это... мои соболезнования

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17 дек 2019 в 08:31

Возможно, художник уволился, рисовать некому, "фишки" на этом кончились...

Сэм
17 дек 2019 в 08:08

Бадяжить что то типа кофе по стаканчикам и иметь трехэтажную накрутку ума много не надо, а что дельное производить ума не хватило. Досвидос