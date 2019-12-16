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Милота

Щенки на льду: хоккеисты «Сибири» снялись с собаками из приюта (ничего милее мы еще не видели)

Спортсмены таким образом хотели привлечь внимание к выставке-раздаче бездомных животных

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В фотосессии приняли участие щенки разных возрастов — от совсем крошечных до подростков

В фотосессии приняли участие щенки разных возрастов — от совсем крошечных до подростков

Хоккеисты «Сибири» и их главный тренер Николай Заварухин приняли участие в необычной фотосессии — на лёд ЛДС «Сибирь» с ними вышли бездомные щенки.

— Вчера у нас в гостях были Саша, Трикси, Шейла, Крош, Круз и другие щенки «Первого городского приюта». Смотрите, какие они прекрасные и милые! А вы можете с ними познакомиться лично и приютить! — рассказали о фотосессии в группе клуба.

Все щенки социализированы

Все щенки социализированы

Кто-то из щенят был очень стеснителен

Кто-то из щенят был очень стеснителен

А некоторые щенки изо всех сил пытались привлечь к себе внимание

А некоторые щенки изо всех сил пытались привлечь к себе внимание

Фотосессией хоккеисты хотели привлечь внимание к предстоящей выставке-раздаче бездомных щенков, которая пройдёт 22 декабря в ТЦ «Сибирский молл».

— Рассказывайте друзьям, приходите, и если вдруг кто-то из наших подопечных окажется в вашем доме — обязательно расскажите об этом, отметив нас! Нам будет приятно, и мы обязательно поделимся этой историей! — обещают в клубе.

В приюте сейчас множество бездомных щенят

В приюте сейчас множество бездомных щенят

Щенята с удовольствием бегали за шайбой

Щенята с удовольствием бегали за шайбой

Некоторые малыши совсем крохи

Некоторые малыши совсем крохи

В конце октября финские легионеры новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» попытались угадать 6 русских слов. В ролике объясняется, что с появлением в команде 5 легионеров из Финляндии русскоязычные игроки пытались угадать распространённые финские слова, после этого схожую проверку решили устроить и финнам. 

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ХК Сибирьприют для бездомных животных
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КОММЕНТАРИИ (20)

()()()
16 дек 2019 в 16:02

Бредятина

Фото пользователя
16 дек 2019 в 16:06

Бред какой-то.

Народ
16 дек 2019 в 16:05

В каком месте милость? На НГС проблемы у модераторов?