Щенки на льду: хоккеисты «Сибири» снялись с собаками из приюта (ничего милее мы еще не видели)

Хоккеисты «Сибири» и их главный тренер Николай Заварухин приняли участие в необычной фотосессии — на лёд ЛДС «Сибирь» с ними вышли бездомные щенки.
— Вчера у нас в гостях были Саша, Трикси, Шейла, Крош, Круз и другие щенки «Первого городского приюта». Смотрите, какие они прекрасные и милые! А вы можете с ними познакомиться лично и приютить! — рассказали о фотосессии в группе клуба.
Фотосессией хоккеисты хотели привлечь внимание к предстоящей выставке-раздаче бездомных щенков, которая пройдёт 22 декабря в ТЦ «Сибирский молл».
— Рассказывайте друзьям, приходите, и если вдруг кто-то из наших подопечных окажется в вашем доме — обязательно расскажите об этом, отметив нас! Нам будет приятно, и мы обязательно поделимся этой историей! — обещают в клубе.
В конце октября финские легионеры новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» попытались угадать 6 русских слов. В ролике объясняется, что с появлением в команде 5 легионеров из Финляндии русскоязычные игроки пытались угадать распространённые финские слова, после этого схожую проверку решили устроить и финнам.