Щенки на льду: хоккеисты «Сибири» снялись с собаками из приюта (ничего милее мы еще не видели)

В фотосессии приняли участие щенки разных возрастов — от совсем крошечных до подростков

Хоккеисты «Сибири» и их главный тренер Николай Заварухин приняли участие в необычной фотосессии — на лёд ЛДС «Сибирь» с ними вышли бездомные щенки.

— Вчера у нас в гостях были Саша, Трикси, Шейла, Крош, Круз и другие щенки «Первого городского приюта». Смотрите, какие они прекрасные и милые! А вы можете с ними познакомиться лично и приютить! — рассказали о фотосессии в группе клуба.

