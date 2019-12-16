Застройщику запретили строить шестой дом в комплексе на Приморской

Проект из шести домов у реки строят уже больше 10 лет

Городские власти в начале декабря выдали муниципальному застройщику «Советский Инвестстрой» разрешение на реконструкцию недостроенного дома на улице Приморской, 10А — документ опубликован на муниципальном портале. Кроме того, оказалось, что проект лишился одного из шести домов.

Три дома в комплексе уже сданы

В документе указано, что это 11-этажный дом на 125 квартир с подземным этажом. По данным 2ГИС, дом станет пятым в комплексе «На Приморской», заказчиком которого является компания «Билд». На официальном сайте компании указано, что первый дом здесь сдали ещё в 2009 году, сейчас достраивают четвёртый.

Как рассказали в компании, разрешение на реконструкцию не означает изменений в проекте.

— Ничего не меняется, просто мы начали строительство без разрешения, нужно было его узаконить, — сообщили корреспонденту НГС при звонке в компанию.



Между тем из шести запланированных в комплексе домов фактически получится построить только пять: как объяснили в «Билде», в мэрии утвердили новые красные линии, и застройщик был вынужден пересмотреть проект.



Это не единственный новый проект у реки в этом районе: на той же улице компания «ТаГо» строит жилой комплекс «Тихий берег».



Неделю назад в Новосибирске презентовали масштабный комплекс на месте завода «Альбумин»: территория ждала строительства 10 лет.

