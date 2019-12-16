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Застройщику запретили строить шестой дом в комплексе на Приморской

Зато компания получила возможность узаконить построенный без разрешения дом

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Проект из шести домов у реки строят уже больше 10 лет

Проект из шести домов у реки строят уже больше 10 лет

Городские власти в начале декабря выдали муниципальному застройщику «Советский Инвестстрой» разрешение на реконструкцию недостроенного дома на улице Приморской, 10А — документ опубликован на муниципальном портале. Кроме того, оказалось, что проект лишился одного из шести домов. 

Три дома в комплексе уже сданы

Три дома в комплексе уже сданы

В документе указано, что это 11-этажный дом на 125 квартир с подземным этажом. По данным 2ГИС, дом станет пятым в комплексе «На Приморской», заказчиком которого является компания «Билд». На официальном сайте компании указано, что первый дом здесь сдали ещё в 2009 году, сейчас достраивают четвёртый.

Как рассказали в компании, разрешение на реконструкцию не означает изменений в проекте.

Застройщику пришлось сократить комплекс на дом из-за передвинутой красной линии

Застройщику пришлось сократить комплекс на дом из-за передвинутой красной линии

— Ничего не меняется, просто мы начали строительство без разрешения, нужно было его узаконить, — сообщили корреспонденту НГС при звонке в компанию.

Между тем из шести запланированных в комплексе домов фактически получится построить только пять: как объяснили в «Билде», в мэрии утвердили новые красные линии, и застройщик был вынужден пересмотреть проект.

Это не единственный новый проект у реки в этом районе: на той же улице компания «ТаГо» строит жилой комплекс «Тихий берег».

Неделю назад в Новосибирске презентовали масштабный комплекс на месте завода «Альбумин»: территория ждала строительства 10 лет.

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КОММЕНТАРИИ (6)

16 дек 2019 в 15:37

Зачем в сибири лезть к реке? 1-2 месяца в году наслаждаться рекой и 10 месяцев мёрзнуть от этой реки

Фото пользователя
16 дек 2019 в 15:49

Им дай волю, они би и в реке постгоили бы....

Фото пользователя
16 дек 2019 в 16:04

А если прорвёт дамбу ГЭС - какие дома смоет?