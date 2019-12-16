Синоптики дали прогноз погоды на три дня: новосибирцев ждут только лёгкие морозы

Во вторник, 17 декабря, в Новосибирске пройдёт лёгкий снег, в последующие двое суток будет преимущественно без осадков

В первой половине наступившей недели новосибирцев ждут лёгкие морозы.



— В ближайшие три дня мало будет изменений в погоде. Слабый снег возможен завтра, 18–19 [декабря] преимущественно без осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления — 3–8 метров в секунду, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



По её данным, ночная температура в Новосибирске со вторника по четверг, с 17 по 19 декабря, будет держаться примерно на одном уровне: –10…–14 градусов. Днём во вторник и среду в городе ожидается –7…–10 градусов, днём в четверг будет немного теплее: –5…–7.

