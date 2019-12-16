Рисунок известного архитектора Арбатского попал в список рождественских благотворительных подарков

Одна из графических работ Геннадия Арбатского стала подарком для ветеранов Фото: предоставлено Натальей Пинус

Новосибирские художники на арт-маркете «Дёрн» собрали подарки для Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина — в сборе поучаствовали и обычные покупатели. Одним из подарков стал оригинальный рисунок новосибирского художника и скульптора Геннадия Арбатского.

Геннадий Арбатский — архитектор, художник и дизайнер. Его мастерской созданы более 30 ансамблей и комплексов, содержащих около 1000 декоративно-художественных элементов, в том числе комплексное архитектурно-художественное оформление улицы Богдана Хмельницкого и прилегающих к ней кварталов.

Акцию по сбору подарков инициировала депутат горсовета Наталья Пинус, её поддержали организаторы арт-маркета, который прошёл 13–15 декабря.

«У нас уже не первая акция, в этот раз мы решили, раз предновогоднее время сейчас, собрать подарки для пансионата ветеранов труда. Всего собрано больше 50 подарков, откликнулись все художники, — рассказала Наталья Пинус. — Покупатели могли со значительной скидкой купить какие-то работы и передать для этой акции».



У одного из стендов можно было купить подарок-сюрприз и передать для ветеранов Фото: предоставлено Натальей Пинус

В основном это графические работы и открытки: их ветеранам подарили омская группа «Перекатиполе», Дамир Муратов, Янина Болдырева, Елена Рюмина, Катя Икусова. Фотограф Татьяна Ларина передала в коллекцию подарков художественную фотографию, Зося Леутина — линогравюру. Среди подарков есть и посуда: новосибирский архитектор и художник Владимир Авксентюк передал стаканы, а Наталья Пинус — керамические пиалы. Подарком от Марии Гнучевской стал набор для шитья игрушки.

Подарками от художников стали авторские открытки, картины и даже посуда Фото: предоставлено Натальей Пинус

Сбор подарков ещё не закончился, отметила Пинус: упаковать их и отвезти в пансионат планируют к Рождеству, инвалидов и ветеранов поздравят воспитанники православной гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского. К сбору подарков также подключился хобби-центр «Академия рукоделия».

