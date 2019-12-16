«Это унизительно»: родители детей-инвалидов не могут получить новогодние подарки от мэрии Новосибирска

Новосибирские семьи, воспитывающие детей-инвалидов, столкнулись с трудностями при получении новогодних подарков от мэрии — в некоторых районах с них требуют справки о доходах или предлагают купить подарок самим.
— Из года в год выделяются деньги на подарки, и начинается: кому-то звонят, кто-то от кого-то узнаёт через сарафанное радио. Кому-то КСОНы (комплексный центр социального обслуживания населения) звонят и спрашивают про подарки, — рассказала Елена К. (имя изменено), мама 11-летнего ребёнка-инвалида. — В каких-то КСОНах, в том же Заельцовском, приходишь со справкой с места жительства, тебе дают подарок, ты уходишь. А есть районы — Дзержинский, Октябрьский, — где при получении подарков возникают какие-то препятствия, препоны.
По её словам, в числе препонов — требование, чтобы семья, воспитывающая ребёнка-инвалида, имела статус малоимущей. Кроме того, в некоторых центрах претендент на подарок должен обязательно посещать лекотеку (занятия по реабилитации, организованные районными социальными службами).
— Но лежачие дети не могут ходить в лекотеку. Получается, что по этим критериям им не положен подарок от мэрии, они вычёркиваются сразу, — говорит Елена. — Плюс вычёркиваются из списка те, у кого нет статуса малоимущих.
Статус малоимущих получают семьи, в которых уровень дохода на одного человека меньше прожиточного минимума. Чтобы рассчитать средний доход, берут все стабильные денежные поступления (зарплаты, компенсации, пенсии) за три месяца, складывают их, делят на три, а потом делят на количество членов семьи, проживающих под одной крышей. Минимальный прожиточный минимум считают на основании минимальной потребительской корзины и данных Росстата о ценах. Сумму устанавливают федеральные и региональные власти раз в квартал. На второй квартал 2019 года средняя сумма по России —
По словам читательницы НГС, её семья не является малоимущей, а ребёнка не водили в лекотеку, так как решили, что обойдутся своими силами.
— Я в прошлом году я ходила в Дзержинский КСОН. Я дама пробивная, мне выдали подарок, но это было унизительно, — подчеркнула она. — Больше я туда не пойду.
В чатах родителей детей-инвалидов есть фотографии подарков, которые выдают в комплексных центрах социального обслуживания. В этом году в подарке были конфеты, восковые мелки и раскраска.
— В прошлом году у нас был один желтый карандаш, конфета и еще что-то там. В чате смеялись — выкладывали фотографии — у других было так же по одному карандашу, только разных цветов, видимо, коробку разобрали и разложили, — привела она пример. — Кому-то сказали, что подарок стоит 147 рублей, предложили пойти купить в магазине.
НГС отправил запрос в мэрию с просьбой объяснить, по каким параметрам определяется претендент на новогодний подарок от мэра.
В сентябре на сайте госзакупок появилась информация о том, что департамент по социальной политике мэрии Новосибирска потратит 9 миллионов рублей за закупку 36 тысяч новогодних подарков для детей. Согласно документам, в подарочный набор входит 34 конфеты, набор цветных мелков, открытка с видом города и поздравлением от мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а также книжка-раскраска с головоломками. Вес подарка должен превышать 500 граммов.