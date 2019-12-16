«Это унизительно»: родители детей-инвалидов не могут получить новогодние подарки от мэрии Новосибирска

Новогодний подарок для детей-инвалидов в 2019 году — раскраска, мелки и мешок сладостей Фото: читатель

Новосибирские семьи, воспитывающие детей-инвалидов, столкнулись с трудностями при получении новогодних подарков от мэрии — в некоторых районах с них требуют справки о доходах или предлагают купить подарок самим.

— Из года в год выделяются деньги на подарки, и начинается: кому-то звонят, кто-то от кого-то узнаёт через сарафанное радио. Кому-то КСОНы (комплексный центр социального обслуживания населения) звонят и спрашивают про подарки, — рассказала Елена К. (имя изменено), мама 11-летнего ребёнка-инвалида. — В каких-то КСОНах, в том же Заельцовском, приходишь со справкой с места жительства, тебе дают подарок, ты уходишь. А есть районы — Дзержинский, Октябрьский, — где при получении подарков возникают какие-то препятствия, препоны.



По её словам, в числе препонов — требование, чтобы семья, воспитывающая ребёнка-инвалида, имела статус малоимущей. Кроме того, в некоторых центрах претендент на подарок должен обязательно посещать лекотеку (занятия по реабилитации, организованные районными социальными службами). — Но лежачие дети не могут ходить в лекотеку. Получается, что по этим критериям им не положен подарок от мэрии, они вычёркиваются сразу, — говорит Елена. — Плюс вычёркиваются из списка те, у кого нет статуса малоимущих.

Статус малоимущих получают семьи, в которых уровень дохода на одного человека меньше прожиточного минимума. Чтобы рассчитать средний доход, берут все стабильные денежные поступления (зарплаты, компенсации, пенсии) за три месяца, складывают их, делят на три, а потом делят на количество членов семьи, проживающих под одной крышей. Минимальный прожиточный минимум считают на основании минимальной потребительской корзины и данных Росстата о ценах. Сумму устанавливают федеральные и региональные власти раз в квартал. На второй квартал 2019 года средняя сумма по России — 11 185 рублей.

