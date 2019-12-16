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Криминал Сбили полицейского

Дело о сбитом полицейском: в МВД показали фото арестованного водителя

Подозреваемый оказался лишён водительских прав

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Предполагаемый виновник ДТП оказался лишён водительских прав

Предполагаемый виновник ДТП оказался лишён водительских прав

Новосибирские полицейские опубликовали фото подозреваемого по делу о резонансном смертельном ДТП в посёлке Чик, которое случилось вечером 13 декабря: предполагаемый виновник аварии оказался лишён водительских прав.

— Мужчина управлял автомобилем, будучи лишённым права управления за нарушение правил дорожного движения, в связи с чем ему назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В полиции уточнили, что также в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью в ДТП (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Один из подпунктов этой части статьи 264 УК РФ предусматривает наказание за преступление, которое «сопряжено с оставлением места его совершения».

Как напомнили в пресс-службе, в ночь на воскресенье, 14 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу города Оби привезли мужчину с тяжёлыми травмами, характерными для ДТП.

— Как установили полицейские, пешеход был сбит 13 декабря около 21:10 в поселке Чик Коченёвского района, после чего водитель, предположительно, вывез потерпевшего на своем автомобиле в город Обь и скрылся. На месте происшествия следственно-оперативной группой были изъяты осколки бампера автомобиля предполагаемого виновника ДТП, а также обувь и шапка потерпевшего. Ориентировка была доведена до экипажей ГИБДД, работающих на территории Кoченёвского и прилегающих районов, — описали ситуацию в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель поселка Чик, который, по данным полиции, был за рулём Chery Indis. Сегодня МВД опубликовало фотографию водителя и видео с его машиной.

Ранее в пресс-службе Управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу рассказали, что сбитый мужчина был полицейским

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Смертельное ДТП
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КОММЕНТАРИИ (31)

Упс!
16 дек 2019 в 13:48

Об умственных способностях этого горе-водятла ярко свидетельствуют затемненные стекла фар его авто.

16 дек 2019 в 13:54

Если он действительно перевез еще живого потерпевшего с места ДТП в "тихое место" помирать, то это вполне на умышленное убийство потянет.

Фото пользователя
16 дек 2019 в 13:49

Скачала фотографию, поставила на рабочий стол