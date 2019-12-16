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Подробности гибели новосибирца, пропавшего на «Опеле»: тело нашли на Дальнем Востоке

Изучать обстоятельства смерти новосибирца будут следователи из Забайкальского края

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Тело Александра Сударева нашли на Дальнем Востоке

Тело Александра Сударева нашли на Дальнем Востоке

В полиции рассказали, где нашли 20-летнего Александра Сударева, который на прошлой неделе уехал из Калининского района Новосибирска на «Опеле» и пропал.

— В Забайкальском крае был обнаружен без признаков насильственной смерти, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, добавив, что проводить проверку в связи с обнаружением трупа будет следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что не владеют информацией о том, почему мужчина уехал в Забайкальский край, и где именно обнаружили труп.

Ранее в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что 20-летний Александр Сударев пропал 9 декабря после того, как уехал из дома в Калининском районе на своём Opel Corsa. В воскресенье, 14 декабря, тело пропавшего мужчины нашли полицейские. Сведениями о том, найден ли вместе с телом автомобиль, волонтёры не располагают.

Если вы что-либо знаете о случившемся с Александром Сударевым, просим связаться с редакцией НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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КОММЕНТАРИИ (9)

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16 дек 2019 в 14:23

Подробности, конечно, очень подробные. Как всегда у НГС

Гость
16 дек 2019 в 14:21

Дальний Восток и Забайкайле это разные вещи,так то

GOST
16 дек 2019 в 14:19

Ехал за новой тачкой и в дороге прилёг поспать?
Замёрз или надышался угарного газа, если "следов насильственной смерти не обнаружили"?