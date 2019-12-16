Подробности гибели новосибирца, пропавшего на «Опеле»: тело нашли на Дальнем Востоке

В полиции рассказали, где нашли 20-летнего Александра Сударева, который на прошлой неделе уехал из Калининского района Новосибирска на «Опеле» и пропал.



— В Забайкальском крае был обнаружен без признаков насильственной смерти, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, добавив, что проводить проверку в связи с обнаружением трупа будет следственное управление СК России по Забайкальскому краю.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что не владеют информацией о том, почему мужчина уехал в Забайкальский край, и где именно обнаружили труп.

