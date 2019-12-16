В Новосибирске ищут мужчину, пристававшего к девочкам: он засветился на камере видеонаблюдения

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении.
Согласно информации полиции, преступление произошло 7 декабря в Калининском районе у жилого дома по улице Рассветной. Разыскиваемому мужчине на вид 28–33 года, он был одет в «зимний камуфляжный костюм (березка)», передаёт пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Следователи не стали сообщать подробностей преступления, сославшись на тайну следствия.
— Пока сообщить подробности не можем, поэтому и засекретили. Информация согласовывается с вышестоящими руководителями, — уточнили корреспонденту НГС.
По данным источника НГС, разыскиваемый мужчина делал двум несовершеннолетним девочкам «непристойные предложения сексуального характера».
Всех, кому что-либо известно о подозреваемом и совершённом им преступлении, просят обратиться по телефонам:
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В начале декабря в Новосибирске мужчина предложил «действия сексуального характера» 11-летней девочке — сейчас его разыскивает полиция.