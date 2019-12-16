В Новосибирске ищут мужчину, пристававшего к девочкам: он засветился на камере видеонаблюдения

Преступление произошло в начале декабря в Калининском районе

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении.

Согласно информации полиции, преступление произошло 7 декабря в Калининском районе у жилого дома по улице Рассветной. Разыскиваемому мужчине на вид 28–33 года, он был одет в «зимний камуфляжный костюм (березка)», передаёт пресс-служба ГУ МВД по НСО.



Следователи не стали сообщать подробностей преступления, сославшись на тайну следствия.



— Пока сообщить подробности не можем, поэтому и засекретили. Информация согласовывается с вышестоящими руководителями, — уточнили корреспонденту НГС.

