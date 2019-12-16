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Криминал

В Новосибирске ищут мужчину, пристававшего к девочкам: он засветился на камере видеонаблюдения

О подозреваемом известно немногое — это мужчина в камуфляжном костюме, на вид ему около 30 лет

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Преступление произошло в начале декабря в Калининском районе

Преступление произошло в начале декабря в Калининском районе

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении. 

Согласно информации полиции, преступление произошло 7 декабря в Калининском районе у жилого дома по улице Рассветной. Разыскиваемому мужчине на вид 28–33 года, он был одет в «зимний камуфляжный костюм (березка)», передаёт пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Следователи не стали сообщать подробностей преступления, сославшись на тайну следствия.

— Пока сообщить подробности не можем, поэтому и засекретили. Информация согласовывается с вышестоящими руководителями, — уточнили корреспонденту НГС.

По данным источника НГС, разыскиваемый мужчина делал двум несовершеннолетним девочкам «непристойные предложения сексуального характера».

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом и совершённом им преступлении, просят обратиться по телефонам: 232–82–58, 8 913 891–37–10.

У вас есть важная информация по этому делу? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по телефону 8 923 157–00–00. Можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram.

В начале декабря в Новосибирске мужчина предложил «действия сексуального характера» 11-летней девочке — сейчас его разыскивает полиция.

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преступлениеобъявили в розыск
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КОММЕНТАРИИ (40)

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16 дек 2019 в 13:22

А девки-то так обрадовались, что им непристойные предложения поступили... Аж с перепугу сообщили куда надо..

студ.
16 дек 2019 в 13:13

А выложить оригинал видеозаписи, а не переснятый на мобилу с экрана нельзя?

Бывалый
16 дек 2019 в 13:38

А в чём преступление то?