Молодой новосибирец, пропавший на «Опеле», найден мёртвым

Полицейские нашли тело 20-летнего водителя Opel Corsa, который пропал в Новосибирске неделю назад.
О том, что 20-летний Александр Сударев найден погибшим, сообщили волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт».
— Найден был полицией за пределами Новосибирской области. Полиция нам об этом сообщила, а затем мы получили подтверждение от родных, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
Она уточнила, что не располагает информацией о том, есть ли на теле погибшего следы насильственной смерти. За комментариями по этому поводу она порекомендовала обратиться в полицию или к родственникам погибшего. Сведениями о том, найден ли вместе с телом автомобиль пропавшего, волонтёры также не располагают.
По информации волонтёров, Александр Сударев пропал 9 декабря — он уехал из дома в Калининском районе на своём Opel Corsa тёмно-серого цвета и не вернулся.
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Во второй половине октября масштабные поиски развернулись в Бердске: там искали пропавшего 14-летнего мальчика. В итоге подростка нашли погибшим в лесу недалеко от одного из санаториев.