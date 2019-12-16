Молодой новосибирец, пропавший на «Опеле», найден мёртвым

Полицейские нашли тело 20-летнего водителя Opel Corsa, который пропал в Новосибирске неделю назад.

О том, что 20-летний Александр Сударев найден погибшим, сообщили волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найден был полицией за пределами Новосибирской области. Полиция нам об этом сообщила, а затем мы получили подтверждение от родных, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Она уточнила, что не располагает информацией о том, есть ли на теле погибшего следы насильственной смерти. За комментариями по этому поводу она порекомендовала обратиться в полицию или к родственникам погибшего. Сведениями о том, найден ли вместе с телом автомобиль пропавшего, волонтёры также не располагают.