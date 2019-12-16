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Криминал

Молодой новосибирец, пропавший на «Опеле», найден мёртвым

20-летнего Александра Сударева нашли полицейские

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Тело погибшего нашли полицйеские

Тело погибшего нашли полицйеские

Полицейские нашли тело 20-летнего водителя Opel Corsa, который пропал в Новосибирске неделю назад.

О том, что 20-летний Александр Сударев найден погибшим, сообщили волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найден был полицией за пределами Новосибирской области. Полиция нам об этом сообщила, а затем мы получили подтверждение от родных, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Она уточнила, что не располагает информацией о том, есть ли на теле погибшего следы насильственной смерти. За комментариями по этому поводу она порекомендовала обратиться в полицию или к родственникам погибшего. Сведениями о том, найден ли вместе с телом автомобиль пропавшего, волонтёры также не располагают.

По информации волонтёров, Александр Сударев пропал 9 декабря — он уехал из дома в Калининском районе на своём Opel Corsa тёмно-серого цвета и не вернулся.

Если вы что-либо знаете о случившемся с Александром Сударевым, просим связаться с редакцией НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Во второй половине октября масштабные поиски развернулись в Бердске: там искали пропавшего 14-летнего мальчика. В итоге подростка нашли погибшим в лесу недалеко от одного из санаториев.

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розыск пропавшегонайден погибшим
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КОММЕНТАРИИ (63)

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16 дек 2019 в 10:05

Потому что нечего жить в таких странах, итог очевиден

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16 дек 2019 в 10:16

Без Лизы Алерт - никуда!!! Без этой западной мишуры и пафоса! Чую я, что даже албанская полиция без Лизы Алерт, как без рук. Лиза Алерт, а найдите негодяя, который канализацию ночью на проезжую часть сливает на нашей улице. Слабо?

Тимур
16 дек 2019 в 10:05

От иномарок столько проблем. Нужно запрещать часный транспорт. Жители города могут перемещаться на общественном транспорте.👍