16 декабря понедельник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Милота

Белая медведица Герда научилась просить еду — на видео попало, как она и медвежата ели японские груши

В Новосибирском зоопарке прошли показательные кормления белых медведей

3 485
19 Обсудить

Поделиться

Герда научилась очень мило просить угощения

Герда научилась очень мило просить угощения

В Новосибирском зоопарке на выходных прошли показательные кормления белых медведей.

Видео с мишками сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Она рассказала, что в этот раз животных кормили японскими грушами.

Автор: Анна Новикова 

— Их ещё в октябре привозила наша подруга Чихиро, — рассказала корреспонденту НГС Анна Новикова.

При этом медведи научились мастерски выпрашивать угощения. Если малыши Норди и Шайна более равнодушно отнеслись к грушам, то Герда вставала на задние лапы и просила добавки.

Японская груша размером с маленькую тыкву

Японская груша размером с маленькую тыкву

На прошлой неделе НГС рассказывал историю Шилки — первого медвежонка, который родился в новосибирском зоопарке за 40 лет. Первенцу пары белых медведей Герды и Кая исполнилось шесть лет. 11 декабря был день рождения и у Норди с Шайной, которые родились у Кая и Герды ровно год назад

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

НордиШайнабелые медведиНовосибирский зоопаркГерда
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

16 дек 2019 в 10:37

Правилами зоопарка кормление посетителями животных строго запрещено!!!
Размещая подобные видео НГС потворствует правовому нигилизму.

Гость
16 дек 2019 в 11:12

Было бы не плохо поставить автомат с рыбой, чтоб люди могли кинув деньги в него покормить медведя, а за одно и не бросать им всякую дрянь

Буба
16 дек 2019 в 11:07

а в природе это благородный хищник, попал к человеку и превратился в отстой, я против зоопарков.