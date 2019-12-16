Белая медведица Герда научилась просить еду — на видео попало, как она и медвежата ели японские груши

Герда научилась очень мило просить угощения Фото: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке на выходных прошли показательные кормления белых медведей. Видео с мишками сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Она рассказала, что в этот раз животных кормили японскими грушами.

Автор: Анна Новикова

— Их ещё в октябре привозила наша подруга Чихиро, — рассказала корреспонденту НГС Анна Новикова.

При этом медведи научились мастерски выпрашивать угощения. Если малыши Норди и Шайна более равнодушно отнеслись к грушам, то Герда вставала на задние лапы и просила добавки.



Японская груша размером с маленькую тыкву Фото: Анна Новикова