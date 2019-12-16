Белая медведица Герда научилась просить еду — на видео попало, как она и медвежата ели японские груши

В Новосибирском зоопарке на выходных прошли показательные кормления белых медведей.
Видео с мишками сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Она рассказала, что в этот раз животных кормили японскими грушами.
Автор: Анна Новикова
— Их ещё в октябре привозила наша подруга Чихиро, — рассказала корреспонденту НГС Анна Новикова.
При этом медведи научились мастерски выпрашивать угощения. Если малыши Норди и Шайна более равнодушно отнеслись к грушам, то Герда вставала на задние лапы и просила добавки.
На прошлой неделе НГС рассказывал историю Шилки — первого медвежонка, который родился в новосибирском зоопарке за 40 лет. Первенцу пары белых медведей Герды и Кая исполнилось шесть лет. 11 декабря был день рождения и у Норди с Шайной, которые родились у Кая и Герды ровно год назад.