Новосибирец попытался на ходу открыть дверь скорой — на место вызвали второй экипаж с врачами

В Новосибирске сибиряк получил растяжение руки, когда пытался сесть в машину скорой помощи. ДТП произошло в 21:00 во дворе дома по улице Ленина, 32.

— Пациента, на вызов которого прибыли врачи, уже на тот момент посадили в машину. Мужчина (знакомый пациента. — Прим.ред.) хотел открыть дверь, когда водитель начал движение, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Он добавил, что водитель скорой помощи просто не заметил, что кто-то ещё пытается попасть в машину, когда дверь уже была закрыта.