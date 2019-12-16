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Происшествия

Новосибирец попытался на ходу открыть дверь скорой — на место вызвали второй экипаж с врачами

Водитель начал движение, не заметив, что человек ухватился за дверь

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Экипажу скорой пришлось остаться на месте вызова из-за ДТП

Экипажу скорой пришлось остаться на месте вызова из-за ДТП

В Новосибирске сибиряк получил растяжение руки, когда пытался сесть в машину скорой помощи. ДТП произошло в 21:00 во дворе дома по улице Ленина, 32. 

— Пациента, на вызов которого прибыли врачи, уже на тот момент посадили в машину. Мужчина (знакомый пациента. — Прим.ред.) хотел открыть дверь, когда водитель начал движение, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Он добавил, что водитель скорой помощи просто не заметил, что кто-то ещё пытается попасть в машину, когда дверь уже была закрыта. 

В итоге уже двух пациентов пришлось забирать другому экипажу скорой помощи.

В Новосибирске из-за неочищенного снега застревают машины скорой помощи — в основном автомобилям трудно проехать в частном секторе города.

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ДТПДТП со скорой помощью
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КОММЕНТАРИИ (8)

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16 дек 2019 в 09:37

походы сибиряков в туалет тоже начнем освещать?

Гость
16 дек 2019 в 09:51

это вообще что было?

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16 дек 2019 в 10:12

А закричать, или стучать по машине чтобы водитель услышал не, А!?