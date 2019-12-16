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Город

Трактор при уборке дороги засыпал небольшой парк чёрной снежной кашей

Местный житель снял уборку на видео — по его словам, раньше снег вывозили, а теперь просто раскидывают

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Местные жители опасаются, что реагенты, которыми посыпают дороги, совсем убьют растительность.

Местные жители опасаются, что реагенты, которыми посыпают дороги, совсем убьют растительность.

В Новосибирске при уборке снега с улицы Даргомыжского дорожники завалили грязным месивом местный небольшой парк и пешеходную дорожку.

— Вот так убирают грязный снег с проезжей части улицы Даргомыжского, просто выкидывая его на территорию парка. Раньше эту снежно-грязевую массу культурно загружали в самосвалы и вывозили. Теперь всё гораздо проще. Грязевые холмы в парке постепенно нарастают, а трава, наоборот, перестаёт расти в прежнем объёме, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Сергей.

Он прислал в редакцию видео ночной уборки, которая проводилась на прошедшей неделе, и добавил, что такая ситуация длится уже около семи лет.

Местные жители опасаются, что реагенты, которыми посыпают дороги, совсем убьют растительность.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой объяснить, почему на данном участке снег выбрасывается на прилегающие территории, а не вывозится.

На прошлой неделе НГС показывал, какие дворы и улицы Новосибирска окончательно замело снегом, а какие, наоборот, отметились чистыми дорожками и площадками.

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уборка снега
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КОММЕНТАРИИ (23)

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16 дек 2019 в 08:23

Ну и чему удивляться? У гас по городу почти везде так. Лишь бы создать видимость работы. То с ковшами поднятыми едут, то такой вот ерундой занимаются. Мэрия у нас ничего не контролирует, к сожалению.

людмила
16 дек 2019 в 08:30

А местному жителю нечего делать, что ли , ходит и смотрит, где не то насыпали...

Жека
16 дек 2019 в 08:25

Кто вообще придумал так чистить? Пусть этот снег вместе с реагентами сваливают у здания мэрии, а потом из этой массы слепят памятник Локтю…