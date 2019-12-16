Трактор при уборке дороги засыпал небольшой парк чёрной снежной кашей

Местные жители опасаются, что реагенты, которыми посыпают дороги, совсем убьют растительность.

— Вот так убирают грязный снег с проезжей части улицы Даргомыжского, просто выкидывая его на территорию парка. Раньше эту снежно-грязевую массу культурно загружали в самосвалы и вывозили. Теперь всё гораздо проще. Грязевые холмы в парке постепенно нарастают, а трава, наоборот, перестаёт расти в прежнем объёме, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Сергей.

В Новосибирске при уборке снега с улицы Даргомыжского дорожники завалили грязным месивом местный небольшой парк и пешеходную дорожку.

Он прислал в редакцию видео ночной уборки, которая проводилась на прошедшей неделе, и добавил, что такая ситуация длится уже около семи лет.

Местные жители опасаются, что реагенты, которыми посыпают дороги, совсем убьют растительность.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой объяснить, почему на данном участке снег выбрасывается на прилегающие территории, а не вывозится.

На прошлой неделе НГС показывал, какие дворы и улицы Новосибирска окончательно замело снегом, а какие, наоборот, отметились чистыми дорожками и площадками.

