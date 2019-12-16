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Он и она

Модель из Новосибирска сходила на свидание с Батрутдиновым, но после этого покинула шоу «План Б»

Олеся Романо покинула проект и не вошла в число финалисток

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В конце свидания молодые люди поцеловались

В конце свидания молодые люди поцеловались

На телеканале ТНТ вышел очередной выпуск реалити-шоу «План Б», в котором принимает участие бывшая модель из Новосибирска Олеся Романо. Выпуск показали вечером в воскресенье, 15 декабря.

В этом выпуске Тимур сходил на необычное свидание с Олесей. Сначала пара рыбачила в небольшом пруду, где Батрутдинов выловил рыбу. После этого комик и претендентка на его сердце поужинали выловленной рыбой. Затем Батрудинов показал Романо нарезку с шоу «Холостяк», в котором он участвовал. В конце свидания Батрутдинов сказал, что чувствует себя настоящим джентльменом рядом с Олесей:

— Ты очень тонкая, романтичная и ранимая натура. Настоящая леди. Я это очень ценю в тебе <...>, потому что с такой леди я чувствую себя джентльменом, — рассказал Тимур. 

У Олеси тоже остались приятные впечатления от свидания:

— Мне безумно понравилось, таких сюрпризов мне никто никогда не делал. Я запомню это на всю жизнь, — произнесла девушка. После этого Батрутдинов подарил Романо цветы, и молодые люди поцеловались.

Несмотря на успешное свидание, на отборе Батрутдинов не выбрал Олесю из оставшихся девушек:

— Я хочу найти ответы на многие вопросы, но не от тебя, — сказал Тимур девушке на прощание. В проекте два парня и две девушки — финалисты проекта. Победителей же герои озвучат по прилете в Москву.

Ранее бывшая модель рассказала корреспонденту НГС, зачем решила пойти на проект «План Б» и нравится ли ей на самом деле Тимур Батрутдинов.

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тнттелевидение
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
16 дек 2019 в 00:23

Прежде, чем в засос целоваться надо бы справочку от врача показать.

Фото пользователя
16 дек 2019 в 00:22

Правильно, что покинула. Он найдет себе другую РСП.

ukyuyf
16 дек 2019 в 00:26

Чпокаются прямо на фото .