15 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 1/10
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 1/10
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Криминал

Сибиряк, из ревности устроивший стрельбу на вокзале, вновь напал на эту девушку. Он сломал ей нос

Мужчина угрожал девушке пистолетом, а потом избил

4 279
55 Обсудить

Поделиться

По словам девушки, мужчина не дает ей спокойно жить уже 8 лет

По словам девушки, мужчина не дает ей спокойно жить уже 8 лет

39-летний сибиряк, который из ревности устроил стрельбу на новокузнецком вокзале, продолжает преследовать свою жертву. Сегодня он позвал её с бывшим мужем на встречу, где сильно избил девушку и сломал ей нос.

— После того, как мы приехали из Новокузнецка с мужем и ребенком, он [преследователь] постоянно докучал моему мужу, просил встретиться и поговорить «по-мужски». Я знала, что ему нужно было — только я. Не знаю, в каком виде: живом или мертвом. А моему мужу просто было всегда непонятно, что он хочет. И многие не понимали: «Спроси у него, что он [преследователь] хочет». Мы с мужем приехали вдвоем на эту встречу в «Сан Сити». Изначально разговор шел о встрече на 4-м этаже, позже, когда мы уже приехали, он [преследователь] переиначил и позвал в «Бирман». Мы с мужем зашли за шторку в ВИП-зону, он сидел один изначально, начал меня оскорблять, потом говорить «вон отсюда». Я сказала, что не пойду без мужа, потому что эта ситуация произошла из-за меня. После этого он подставил пистолет, а потом начал меня избивать. В «Бирмане», в этой ВИП-зоне, есть стенка стеклянная, там закаленное стекло двухслойное — оно не разбилось, но по одной стенке пошли трещины, он меня бил головой. Оттуда мы вызвали скорую, нас укрыли в служебном помещении ресторана, — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая Алина Бородина.

По слова девушки, после того как он начал её избивать, в ресторан забежали ещё несколько крупных мужчин, которые начали угрожать ей и её бывшему мужу. 

— Сейчас я приехала из больницы в очередное убежище, — добавила девушка.

У Алины многочисленные ушибы и открытый перелом носа (медицинская справка есть в распоряжении редакции).

В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о драке:

— В 17:22 в полицию поступило сообщение о том, что произошла драка на площади Карла Маркса, 7. Выезжали на место сотрудники полиции. В ходе конфликта мужчина нанес побои женщине и сразу скрылся. Женщине оказали медицинскую помощь, предварительно диагноз — ушибы и гематомы, о переломе данных пока нет. По данному факту проводится проверка, устанавливается местонахождение мужчины, — рассказали в пресс-службе. 

Конфликт со стрельбой произошел в понедельник, 9 декабря. Мужчина из ревности начал стрелять по людям из травматического пистолета на вокзале в Новокузнецке. В результате пострадал бывший муж Алины Бородиной, которого доставили в больницу с касательным ранением головы. Позже девушка рассказала корреспонденту НГС, что этот мужчина преследует её уже 8 лет, хотя между ними даже не было романтических отношений.

Вы когда-нибудь сталкивались с подобным преследованием? Расскажите свою историю редакции НГС (можно анонимно) через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8–982–781–74–07.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ревностьстрельба
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (55)

Введите имя
15 дек 2019 в 22:57

Вот так и работает наша полиция. 8 лет избиений, преследований, несколько заявлений в полицию, стрельба на вокзале.
Этого недостаточно не то что бы посадить преступника. Даже травмат у него не забрали.
Теперь надеюсь все понимают в каком мы живем государстве.

Фото пользователя
15 дек 2019 в 22:56

То есть можно пострелять из травматика и со спокойной совестью оставаться на свободе? Хорошее дело, надо попробовать.

15 дек 2019 в 23:09

"Вчера я шла по лесу и меня изнасиловали. Завтра опять пойду". Это из той же серии. Сама каждый раз приходит к нему и сама выпрашивает. Тут уже все ясно с женщиной. И с бывшим мужем тоже.