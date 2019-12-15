Сибиряк, из ревности устроивший стрельбу на вокзале, вновь напал на эту девушку. Он сломал ей нос

39-летний сибиряк, который из ревности устроил стрельбу на новокузнецком вокзале, продолжает преследовать свою жертву. Сегодня он позвал её с бывшим мужем на встречу, где сильно избил девушку и сломал ей нос.
— После того, как мы приехали из Новокузнецка с мужем и ребенком, он [преследователь] постоянно докучал моему мужу, просил встретиться и поговорить «по-мужски». Я знала, что ему нужно было — только я. Не знаю, в каком виде: живом или мертвом. А моему мужу просто было всегда непонятно, что он хочет. И многие не понимали: «Спроси у него, что он [преследователь] хочет». Мы с мужем приехали вдвоем на эту встречу в «Сан Сити». Изначально разговор шел о встрече на 4-м этаже, позже, когда мы уже приехали, он [преследователь] переиначил и позвал в «Бирман». Мы с мужем зашли за шторку в ВИП-зону, он сидел один изначально, начал меня оскорблять, потом говорить «вон отсюда». Я сказала, что не пойду без мужа, потому что эта ситуация произошла из-за меня. После этого он подставил пистолет, а потом начал меня избивать. В «Бирмане», в этой ВИП-зоне, есть стенка стеклянная, там закаленное стекло двухслойное — оно не разбилось, но по одной стенке пошли трещины, он меня бил головой. Оттуда мы вызвали скорую, нас укрыли в служебном помещении ресторана, — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая Алина Бородина.
По слова девушки, после того как он начал её избивать, в ресторан забежали ещё несколько крупных мужчин, которые начали угрожать ей и её бывшему мужу.
— Сейчас я приехала из больницы в очередное убежище, — добавила девушка.
У Алины многочисленные ушибы и открытый перелом носа (медицинская справка есть в распоряжении редакции).
В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о драке:
— В 17:22 в полицию поступило сообщение о том, что произошла драка на площади Карла Маркса, 7. Выезжали на место сотрудники полиции. В ходе конфликта мужчина нанес побои женщине и сразу скрылся. Женщине оказали медицинскую помощь, предварительно диагноз — ушибы и гематомы, о переломе данных пока нет. По данному факту проводится проверка, устанавливается местонахождение мужчины, — рассказали в пресс-службе.
Конфликт со стрельбой произошел в понедельник, 9 декабря. Мужчина из ревности начал стрелять по людям из травматического пистолета на вокзале в Новокузнецке. В результате пострадал бывший муж Алины Бородиной, которого доставили в больницу с касательным ранением головы. Позже девушка рассказала корреспонденту НГС, что этот мужчина преследует её уже 8 лет, хотя между ними даже не было романтических отношений.
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