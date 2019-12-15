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Политика

«Муж годами избивал меня»: в Новосибирске прошла акция в поддержку закона о домашнем насилии

Активистки рисовали на снегу силуэты, символизирующие женщин, погибших от рук своих партнеров

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Плакаты с реальными историями женщин расставили в разных частях города

Плакаты с реальными историями женщин расставили в разных частях города

В воскресенье, 15 декабря, в Новосибирске прошел перформанс в поддержку принятия закона о домашнем насилии. Активистки провели на улице весь день: акция проходила с 13 часов и до вечера:

— Мы провели акцию в поддержку принятия закона о домашнем насилии. Нарисовали на снегу очертания тел, символизирующие погибших женщин, и поставили плакаты, на которых написано о том, как они погибли — от рук мужей или парней. Многим из них не помогли в полиции, когда они приходили писать заявление. Поэтому их истории закончились смертями. Рассказали о женщинах, которые погибли в Новосибирске и других городах России, чтобы люди поняли, что это происходит не где-то далеко, а у нас, — объяснила одна из участниц акции Марина Сингх. 

По словам девушки, таблички расставляли в центре города и в Советском районе.

Акции за принятие закона о профилактике домашнего насилия и в поддержку сестер Хачатурян прошли накануне, 14 декабря, в разных городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Тольятти, Ростове-на-Дону и Калининграде.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на данные МВД сообщала, что 40% всех тяжких насильственных преступлений в России совершаются в семье. Закон о домашнем насилии разработали ещё пять лет назад, но сроки его рассмотрения затянулись. 

29 ноября этого года Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия для общественного обсуждения. Он представляет из себя сокращенный вариант законопроекта, который разрабатывала инициативная группа в Совете по правам человека при Президенте РФ вместе с общественными организациями по защите прав женщин.

В августе этого года в В Нарымском сквере прошел пикет против декриминализации домашнего насилия. Целью пикета, по замыслу организаторов, было обратить внимание общественности на проблему домашнего насилия. 

Прошлой осенью новосибирские феминистки также выходили на пикеты против декриминализации семейного насилия — на акцию пришли 10 человек.

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феменизмсестры Хачатурян
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КОММЕНТАРИИ (16)

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15 дек 2019 в 20:19

Против закона о домашнем насилии. Существующих законов достаточно.

15 дек 2019 в 20:25

Если избивал, значит сама виновата. Нефиг было за такого замуж выходить. Нормальных продинамила, типа, "с табой скучна". Выбрала этого козла, теперь терпи.

Гость
15 дек 2019 в 20:20

Если закон примут, то даже леща прописать жене будет нельзя?