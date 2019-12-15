«Муж годами избивал меня»: в Новосибирске прошла акция в поддержку закона о домашнем насилии

В воскресенье, 15 декабря, в Новосибирске прошел перформанс в поддержку принятия закона о домашнем насилии. Активистки провели на улице весь день: акция проходила с 13 часов и до вечера:

— Мы провели акцию в поддержку принятия закона о домашнем насилии. Нарисовали на снегу очертания тел, символизирующие погибших женщин, и поставили плакаты, на которых написано о том, как они погибли — от рук мужей или парней. Многим из них не помогли в полиции, когда они приходили писать заявление. Поэтому их истории закончились смертями. Рассказали о женщинах, которые погибли в Новосибирске и других городах России, чтобы люди поняли, что это происходит не где-то далеко, а у нас, — объяснила одна из участниц акции Марина Сингх.