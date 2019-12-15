Приготовьтесь платить: Владимир Путин ввёл налог для самозанятых ещё в 19 регионах страны

Сегодня на официальном портале правовой информации был опубликован подписанный Владимиром Путиным закон, который вводит с 1 января 2020 года налог для самозанятых ещё в 19 регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками.



Ранее налог на профессиональный доход действовал только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.



Согласно закону, люди, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями. Под действие закона попадают официально не трудоустроенные таксисты, репетиторы, фотографы, аниматоры и другие самозанятые.

