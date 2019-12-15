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Политика

Приготовьтесь платить: Владимир Путин ввёл налог для самозанятых ещё в 19 регионах страны

Закон коснётся репетиторов, таксистов-частников и всех, кто официально не трудоустроен

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Максимальный размер налога для самозанятых — 6%

Максимальный размер налога для самозанятых — 6%

Сегодня на официальном портале правовой информации был опубликован подписанный Владимиром Путиным закон, который вводит с 1 января 2020 года налог для самозанятых ещё в 19 регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками.

Ранее налог на профессиональный доход действовал только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Согласно закону, люди, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями. Под действие закона попадают официально не трудоустроенные таксисты, репетиторы, фотографы, аниматоры и другие самозанятые.

В расширенный список попали Свердловская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, ХМАО, ЯНАО, Республика Башкортостан.

Специальный налоговый режим налогоплательщики смогут применять с 1 января 2020 года.

Советом Федерации закон был одобрен 11 декабря. Подробнее о налоге для самозанятых читайте в этом материале.

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Владимир Путинновый налогновый закон
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КОММЕНТАРИИ (99)

15 дек 2019 в 19:18

Странно, что только сейчас подписали, за бугром давно подобная практика идет. Если есть не официальный закон, то налоговая тут же активизируется, да првоеряет. И к хорошему это редко приводит. А учитывая сколько у нас подобных "профессий", то логично вполе решение. Да, не всем по нраву такое, но извините меня, почему один должен платить налоги, а другой типа такого такого "самозанятого" - нет?! Справедливо всё, как по мне.

Фото пользователя
15 дек 2019 в 19:22

Развелось всяких фрилансеров... Раньше народ впахивал как мог, а сейчас сидят дома всякие дизайнеры, да программисты и гребут бабки. Да и фотографы эти тоже... Понакупят себе зеркалок и считают, что стали фотографом, а на деле...Ну вы поняли.

с богаткова
15 дек 2019 в 19:16

Налоговые преступления во всем мире - считаются самыми тяжкими преступлениями. Платить должны все. Я поддерживаю данный закон.