Приготовьтесь платить: Владимир Путин ввёл налог для самозанятых ещё в 19 регионах страны

Сегодня на официальном портале правовой информации был опубликован подписанный Владимиром Путиным закон, который вводит с 1 января 2020 года налог для самозанятых ещё в 19 регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками.
Ранее налог на профессиональный доход действовал только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Согласно закону, люди, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями. Под действие закона попадают официально не трудоустроенные таксисты, репетиторы, фотографы, аниматоры и другие самозанятые.
В расширенный список попали Свердловская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, ХМАО, ЯНАО, Республика Башкортостан.
Специальный налоговый режим налогоплательщики смогут применять с 1 января 2020 года.
Советом Федерации закон был одобрен 11 декабря. Подробнее о налоге для самозанятых читайте в этом материале.