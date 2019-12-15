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Новосибирский комик снял пародию на Гуфа и быстро набрал миллион просмотров

Илья Шабельников высмеял рэпера за съёмки в рекламе онлайн-казино

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Рэпер Гуф

Рэпер Гуф

Новосибирский актёр Илья Шабельников, известный как автор популярного YouTube-канала Satyr, снял пародию на рэпера Гуфа — Алексея Долматова. За первые 19 часов после публикации видео набрало больше миллиона просмотров. 

Комик высмеял Гуфа за съёмки в рекламе онлайн-казино, участие в совместном с Тимати клипе на песню «Москва» и другое:

— Я всегда проверяю удачу — ну вы же знаете Лёху Долматова. Я не играюсь с автоматами, лучше поиграю в автоматы. Когда мне выпадает три семёрки, я сижу с довольной рожей: это как три шестёрки, но на три однёрки побольше, — зачитывает в клипе Илья Шабельников. 

Пародия Ильи Шабельникова на Гуфа

Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий Ильи Шабельникова на момент публикации. 

В августе Satyr побрился налысо и спародировал рэпера Oxxxymiron.

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SatyrГуфрэперпародияклипYouTubeИлья Шабельников
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КОММЕНТАРИИ (18)

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15 дек 2019 в 16:20

Помойка какая-то.

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15 дек 2019 в 16:50

Еще бы знать - что такое Гуф...

Andry
15 дек 2019 в 16:49

А почему НГС так просто выкладывает в новостях видео, содержащее ненормативную лексику? Так можно??
А можно в комментариях мат писать???