Новосибирский комик снял пародию на Гуфа и быстро набрал миллион просмотров

Новосибирский актёр Илья Шабельников, известный как автор популярного YouTube-канала Satyr, снял пародию на рэпера Гуфа — Алексея Долматова. За первые 19 часов после публикации видео набрало больше миллиона просмотров.
Комик высмеял Гуфа за съёмки в рекламе онлайн-казино, участие в совместном с Тимати клипе на песню «Москва» и другое:
— Я всегда проверяю удачу — ну вы же знаете Лёху Долматова. Я не играюсь с автоматами, лучше поиграю в автоматы. Когда мне выпадает три семёрки, я сижу с довольной рожей: это как три шестёрки, но на три однёрки побольше, — зачитывает в клипе Илья Шабельников.
Пародия Ильи Шабельникова на Гуфа
Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий Ильи Шабельникова на момент публикации.
В августе Satyr побрился налысо и спародировал рэпера Oxxxymiron.