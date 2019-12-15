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В УМВД проводят проверку по ДТП с полицейским: мужчину сбили и отвезли на кладбище ещё живым

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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С места происшествия был изъят фрагмент бампера предполагаемого автомобиля, рассказали в пресс-службе

С места происшествия был изъят фрагмент бампера предполагаемого автомобиля, рассказали в пресс-службе

В УМВД проводят проверку по ДТП с полицейским, которое произошло в рабочем посёлке Чик Новосибирской области вечером 13 декабря: мужчину сбили и отвезли на кладбище ещё живым, по словам жителей посёлка. Подозреваемого задержали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что водитель автомобиля, который сбил полицейского, действительно перевёз его — из Чика в Обь. Информация о том, что сбитый мужчина был найден именно на кладбище, по-прежнему уточняется. Раненым его доставили в больницу, где он скончался спустя час, добавили в пресс-службе.

— Сейчас проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вы стали свидетелем этого происшествия? У вас есть фото момента ДТП или вам известны другие важные подробности? Вы знаете личность погибшего полицейского? Свяжитесь по WhatsApp, Viber, Telegram (можно анонимно) с редакцией НГС по номеру 8 923 157–00–00.

Два дня назад новосибирские автоинспекторы также оперативно задержали водителя, который насмерть сбил 52-летнего пешехода.

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ДТПполицейскийдоследственная проверкаЧикНовосибирская область
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
15 дек 2019 в 15:16

максимальное наказание преступникам!

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15 дек 2019 в 15:15

За такое надо строже судить, я же тоже служил,

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15 дек 2019 в 15:29

Я то думал, что если человек был жив, а потом стал мёртв, то дело открывется автоматически.
Тёмен я в правовом отношении, стыдно это признавать.