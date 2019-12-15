В УМВД проводят проверку по ДТП с полицейским: мужчину сбили и отвезли на кладбище ещё живым

В УМВД проводят проверку по ДТП с полицейским, которое произошло в рабочем посёлке Чик Новосибирской области вечером 13 декабря: мужчину сбили и отвезли на кладбище ещё живым, по словам жителей посёлка. Подозреваемого задержали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что водитель автомобиля, который сбил полицейского, действительно перевёз его — из Чика в Обь. Информация о том, что сбитый мужчина был найден именно на кладбище, по-прежнему уточняется. Раненым его доставили в больницу, где он скончался спустя час, добавили в пресс-службе.
— Сейчас проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Вы стали свидетелем этого происшествия? У вас есть фото момента ДТП или вам известны другие важные подробности? Вы знаете личность погибшего полицейского? Свяжитесь по WhatsApp, Viber, Telegram (можно анонимно) с редакцией НГС по номеру 8 923 157–00–00.
Два дня назад новосибирские автоинспекторы также оперативно задержали водителя, который насмерть сбил 52-летнего пешехода.