Возле ямы на Октябрьском мосту, где разбиваются машины, поставили экипаж ДПС

Утром в это воскресенье, 15 декабря, возле образовавшейся на Октябрьском мосту ямы, где разбиваются машины, поставили экипаж ДПС, чтобы не допустить происшествий. Автомобилисты стали предупреждать друг друга об опасной яме ещё накануне вечером



— На Октябрьском мосту есть яма, на месте дежурит экипаж первого полка ДПС ГИБДД Новосибирска — работает по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике ДТП. Вызваны на место дорожные службы, должны в ближайшее время прибыть для осуществления ремонта, — подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

