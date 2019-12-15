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Возле ямы на Октябрьском мосту, где разбиваются машины, поставили экипаж ДПС

На место вызвали дорожные службы для ремонта

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Сотрудники ГИБДД ждут дорожные службы&nbsp;

Сотрудники ГИБДД ждут дорожные службы 

Утром в это воскресенье, 15 декабря, возле образовавшейся на Октябрьском мосту ямы, где разбиваются машины, поставили экипаж ДПС, чтобы не допустить происшествий. Автомобилисты стали предупреждать друг друга об опасной яме ещё накануне вечером

— На Октябрьском мосту есть яма, на месте дежурит экипаж первого полка ДПС ГИБДД Новосибирска — работает по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике ДТП. Вызваны на место дорожные службы, должны в ближайшее время прибыть для осуществления ремонта, — подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Недавно на Октябрьском мосту ночью перекрывали две полосы из-за ремонтных работ.

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ГИБДДямаОктябрьский мостремонт дорогДПС
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КОММЕНТАРИИ (21)

Влад
15 дек 2019 в 12:19

Локтя с красным флагом там поставьте, пользы от этого больше будет, чем от выполнения им его прямых обязанностей.

Собственно
15 дек 2019 в 12:13

Вместо ремонта будем ставить по сотруднику ГИБДД возле каждой ямы ?
А ничего, что зарплата этого сотрудника в несколько раз больше стоимости ремонта этой ямы ?!

Олейка
15 дек 2019 в 12:17

Ахахаха, смешно! У ямы появилась собственная охрана, чтобы всякие горе-водилы не разрушали ее дальше!!! А ремонтить мэрия собирается?? Или октябрьский мост это уже не центр города?)))