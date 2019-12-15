15 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Происшествия Подробности

На проспекте Дзержинского легковушка попала под разворачивающийся троллейбус

Сотрудники ГИБДД выясняют, кто виновник аварии

761
11 Обсудить

Поделиться

Столкновение произошло утром

Столкновение произошло утром

Утром в это воскресенье, 15 декабря, на проспекте Дзержинского легковой автомобиль попал под разворачивающийся троллейбус. ДТП произошло недалеко от конечной остановки общественного транспорта «Сад имени Дзержинского».

— В 08:24 возле дома по адресу проспект Дзержинского, 79 — столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. В момент столкновения пассажиров не было. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас проводится проверка для установления виновника ДТП.

Днем ранее, 14 декабря, под Новосибирском сбили сотрудника полиции — он скончался в больнице.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

ДТПтроллейбус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

гость
15 дек 2019 в 11:16

Шары небось алкохолем замыты.

Фото пользователя
15 дек 2019 в 11:16

Очередной водятел-вотсапщик. Троллейбус далеко не болид Формулы-1, он меееедленно разворачивается. Он большой и зелёный! Как так можно? :-[

15 дек 2019 в 11:19

А "легкой автомобиль" - это как?