На проспекте Дзержинского легковушка попала под разворачивающийся троллейбус

Утром в это воскресенье, 15 декабря, на проспекте Дзержинского легковой автомобиль попал под разворачивающийся троллейбус. ДТП произошло недалеко от конечной остановки общественного транспорта «Сад имени Дзержинского».



— В 08:24 возле дома по адресу проспект Дзержинского, 79 — столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. В момент столкновения пассажиров не было. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

