Россиянка Алина Санько вошла в топ-12 «Мисс Мира». Рассказываем кто стал его победительницей

Сегодня в Лондоне проходил финал конкурса «Мисс мира». От России туда отправилась жительница Азова Алина Санько, которая в этом году стала «Мисс Россия». Наши коллеги из Ростова-на-Дону следили за финалом конкурса в режиме онлайн.



Кроме российской красавицы, в конкурсе участвовали еще 89 девушек из разных стран. Алина прорвалась в топ-12 претенденток на звание самой красивой девушки мира, но в топ-5 уже не прошла.

