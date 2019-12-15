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Стиль и красота

Россиянка Алина Санько вошла в топ-12 «Мисс Мира». Рассказываем кто стал его победительницей

На церемонии в Лондоне она станцевала в русском наряде и кокошнике

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Россиянка в этом году завоевала титул «Мисс Россия»

Россиянка в этом году завоевала титул «Мисс Россия»

Сегодня в Лондоне проходил финал конкурса «Мисс мира». От России туда отправилась жительница Азова Алина Санько, которая в этом году стала «Мисс Россия». Наши коллеги из Ростова-на-Дону следили за финалом конкурса в режиме онлайн

Кроме российской красавицы, в конкурсе участвовали еще 89 девушек из разных стран. Алина прорвалась в топ-12 претенденток на звание самой красивой девушки мира, но в топ-5 уже не прошла. 

Алина станцевала в русском наряде и кокошнике

Алина станцевала в русском наряде и кокошнике


Девушка выступала в синем платье российского дизайнера Игоря Чапурина. 

Титул «Мисс Мира» получила участница из Ямайки. На втором месте — представительница Франции. Она же стала победительницей от Европы. А на третьем — девушка из Индии. 

Ямайская красотка стала «Мисс Мира»

Ямайская красотка стала «Мисс Мира»

В большинстве российских городов конкурсы красоты уже прошли. Мы решили так что давайте познакомимся с новыми мисс и миссис через их инстаграмы

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Алина СанькоКонкурс красотыМисс Мира
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