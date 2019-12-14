«Шёл убивать»: девушка, из-за которой сибиряк устроил стрельбу на вокзале, рассказала о преследовании

Стрельба на новокузнецком вокзале произошла в прошлый понедельник Фото: ru.wikipedia.org/

На этой неделе, 9 декабря, новосибирец из ревности открыл стрельбу из травматического пистолета на вокзале в Новокузнецке. В результате пострадал мужчина, которого доставили в больницу с касательным ранением головы. Редакции НГС удалось поговорить с очевидицей конфликта — именно к ней стрелок приревновал другого мужчину. Девушка рассказала подробности происшествия.

«Ему хотелось, чтобы я просто была его» Девушка Алина, которая во время стрельбы присутствовала на новокузнецком вокзале, рассказала, что знает новосибирца уже 8 лет. И всё это время он её преследует.

— Мы с ним познакомились на автомобильной стоянке. Я тогда училась в институте, моему ребенку на тот момент было полгода. Не было никакой влюбленности, никаких отношений. Он занимался машинами, мы разговорились о сигнализации, и он попросил номер телефона. Я сказала: «Давай сама твой запишу». Когда записала, то он выхватил мой телефон и нажал кнопку вызова. После этого начал мне названивать, потом через пару дней стал караулить возле подъезда. И через некоторое время я написала первое заявление в полицию, он меня похитил, — рассказывает Алина. По словам девушки, мужчина насильно посадил её в машину и увёз. А уже после начал запугивать. Своему мужу Алина не стала рассказывать о преследовании — была уверена, что он не сможет помочь. — Ему хотелось, чтобы я просто была его, чтобы он мог мной манипулировать, знать, где я нахожусь, чтобы рядом со мной не было друзей и родственников. За эти 8 лет у меня в принципе не осталось никого, кроме ребенка. Девушка несколько раз обращалась в полицию, снимала побои, однако силовики отказывались возбуждать уголовное дело из-за недостаточного количества доказательств и отсутствия состава преступления.

— Однажды, в начале зимы, он силком засунул меня в машину, отвез в Бугринскую рощу. Возле берега сказал: «Выбирай, что ты будешь делать. Либо ты едешь сейчас со мной, либо мне надоело с тобой мучиться, и мы прощаемся». В этот момент я закричала, какой-то парень услышал крики, вызвал полицию. Когда он увидел, что нас видит посторонний человек, то потащил меня в машину. Она застряла в сугробе. Мы не смогли уехать. Приехала полиция, нас забрали. Его благополучно отпустили, так как похищение не доказано, — поясняет девушка. Что произошло на вокзале Новокузнецка На вокзал в тот день Алина приехала с бывшим мужем, ребёнком, командой спортсменов, с которыми играет её сын, и их родителями. Они ехали с соревнований из Абакана в Новосибирск через Новокузнецк (прямого поезда не было). — В 6:25 утра мы вышли из поезда. Ребенок и муж шли впереди, я за ними. Когда увидела его, то немного притормозила. Он подошел близко и сказал: «Ну что, хорошо с мужем отдохнула?». При этом держал пистолет в правой руке, приставил ко мне. Я это наблюдала уже не в первый раз. Затем сказал: «Я сейчас убью здесь тебя и твоего отпрыска». Вся наша команда видела это и ничего не понимала. Родители начали волноваться. Он убрал пистолет за джинсы. И тут же началось что-то непонятное. Всё это увидел муж. Он развернулся, сразу понял, кто это, и пошел в нашу сторону, — рассказывает Алина.

После этого, по словам девушки, её бывший муж попытался оттолкнуть преследователя. — Он резко пробежал пару метров и в упор выстрелил в голову мужу. И опять спас бог. Это было касательное пулевое ранение в голову. Он выстрелил и убежал. Я считаю, что он шёл намеренно убивать, — говорит Алина. После конфликта пострадавшего на скорой увезли в больницу, а Алина и её преследователь несколько часов давали показания. Девушка уверяет, что его не задержали. — Он гуляет по городу, звонит нам. Звонил мужу, мне вчера, начинал говорить, что нам хана и всё в том же духе. Раньше я была согласна, пусть ходит, караулит, главное, чтобы ребенка не трогал. Но сейчас я даже на улицу не выхожу. Сейчас девушка на связи с новокузнецкими следователями, которые также советуют ей не выходить из дома. В понедельник, 16 декабря, пройдёт экспертиза, результаты которой передадут в Следственный комитет. Момент стрельбы попал на камеру видеонаблюдения, установленную на вокзале.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка. Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося для квалификации действий участников происшествия и принятия процессуального решения, — такой комментарий после конфликта на вокзале Новокузнецка дали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.