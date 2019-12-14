Новосибирская лыжница выиграла спринт на этапе Кубка России

Днём в субботу, 14 декабря, в городе Чусовом Пермского края прошёл очередной соревновательный день Кубка России по лыжным гонкам.
— Спортсмены состязались в спринте классическим стилем. Победу одержала Анастасия Москаленко (Новосибирская область), второе место у Аиды Баязитовой (Москва), третье место у Марии Давыденковой (Республика Татарстан), — сообщает Федерация лыжных гонок России.
В мужском спринте победил Алексей Виценко из Республики Коми. Второе место занял представитель Московской области Фёдор Назаров, третье — Владимир Фролов из Татарстана.
В минувший четверг, 12 декабря, биатлонистка из Новосибирска Анастасия Евсюнина заняла третье место в индивидуальных гонках на 3-м этапе Кубка России.