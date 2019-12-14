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Спорт

Новосибирская лыжница выиграла спринт на этапе Кубка России

Анастасия Москаленко опередила соперниц из Москвы и Татарстана

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В Чусовом сегодня был очередной соревновательный день

В Чусовом сегодня был очередной соревновательный день

Днём в субботу, 14 декабря, в городе Чусовом Пермского края прошёл очередной соревновательный день Кубка России по лыжным гонкам.

— Спортсмены состязались в спринте классическим стилем. Победу одержала Анастасия Москаленко (Новосибирская область), второе место у Аиды Баязитовой (Москва), третье место у Марии Давыденковой (Республика Татарстан), — сообщает Федерация лыжных гонок России.

В мужском спринте победил Алексей Виценко из Республики Коми. Второе место занял представитель Московской области Фёдор Назаров, третье — Владимир Фролов из Татарстана.

В минувший четверг, 12 декабря, биатлонистка из Новосибирска Анастасия Евсюнина заняла третье место в индивидуальных гонках на 3-м этапе Кубка России.

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лыжные гонкиКубок России
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КОММЕНТАРИИ (5)

Белка N1
14 дек 2019 в 21:43

Как только отлучили от допинга, так и результаты упали.
Стыд и позор вам российские спортсмены

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14 дек 2019 в 21:41

О, классика и спринт! Поздравляю! Заслуженно, сам занимаюсь лыжным спортом (классикой), поэтому знаю, о чём говорю.

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14 дек 2019 в 21:37

молодец.