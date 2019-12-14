Под Новосибирском сбили сотрудника полиции. Он скончался в больнице

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили, а также рассказали, что подозреваемого уже задержали.

— Ночью у нас, на улице Ленина в рабочем посёлке Чик, был сбит человек. Его труп, со слов односельчан, нашли на кладбище. С самого утра на месте преступления работает оперативная группа. Промежуток дороги оцеплен. Есть неподтверждённая информация, что сбит сотрудник полиции, — рассказал корреспонденту НГС один из жителей посёлка.

В рабочем посёлке Чик Новосибирской области автомобиль сбил пешехода, который позже скончался от полученных травм. ДТП произошло вечером 13 декабря.

— Неустановленным автомобилем был сбит мужчина, пешеход. Водитель с места происшествия скрылся. Потерпевший впоследствии был доставлен в больницу, откуда уже около трёх часов ночи поступило сообщение в полицию. От полученных травм мужчина скончался в больнице, — сообщили в ведомстве.

В полиции также уточнили, что с места происшествия был изъят фрагмент подкрылка предполагаемого автомобиля и обувь пострадавшего. Позже информацию о ДТП передали в ДПС, которая работает на территории Коченёвского района, а также прилегающих районов. В поисках подозреваемого участвовали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области, ГИБДД и коченёвской полиции. В результате мужчина был задержан и доставлен в полицию. Информация о том, что тело было найдено на кладбище, уточняется.

В пресс-службе Управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС подтвердили, что сбитый мужчина являлся сотрудником полиции.