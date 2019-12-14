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Происшествия

Под Новосибирском сбили сотрудника полиции. Он скончался в больнице

Местные жители сообщают, что после ДТП пострадавшего в тяжелом состоянии отнесли на кладбище

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Полиция работает на месте происшествия с самого утра

Полиция работает на месте происшествия с самого утра

В рабочем посёлке Чик Новосибирской области автомобиль сбил пешехода, который позже скончался от полученных травм. ДТП произошло вечером 13 декабря.

— Ночью у нас, на улице Ленина в рабочем посёлке Чик, был сбит человек. Его труп, со слов односельчан, нашли на кладбище. С самого утра на месте преступления работает оперативная группа. Промежуток дороги оцеплен. Есть неподтверждённая информация, что сбит сотрудник полиции, — рассказал корреспонденту НГС один из жителей посёлка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили, а также рассказали, что подозреваемого уже задержали.

— Неустановленным автомобилем был сбит мужчина, пешеход. Водитель с места происшествия скрылся. Потерпевший впоследствии был доставлен в больницу, откуда уже около трёх часов ночи поступило сообщение в полицию. От полученных травм мужчина скончался в больнице, — сообщили в ведомстве.

В полиции также уточнили, что с места происшествия был изъят фрагмент подкрылка предполагаемого автомобиля и обувь пострадавшего. Позже информацию о ДТП передали в ДПС, которая работает на территории Коченёвского района, а также прилегающих районов. В поисках подозреваемого участвовали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области, ГИБДД и коченёвской полиции. В результате мужчина был задержан и доставлен в полицию. Информация о том, что тело было найдено на кладбище, уточняется.

В пресс-службе Управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС подтвердили, что сбитый мужчина являлся сотрудником полиции.

Вы стали свидетелем этого происшествия? У вас есть фото момента ДТП или вам известны другие важные подробности? Вы знаете личность погибшего полицейского? Свяжитесь по WhatsApp, Viber, Telegram (можно анонимно) с редакцией НГС по номеру 8 923 157-00-00.

На прошлой неделе водитель сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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дтпсбил полицейского
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КОММЕНТАРИИ (29)

Гость
14 дек 2019 в 20:38

Сбил и подбросил на кладбище. Вот урод!

ЫЫЫ
14 дек 2019 в 20:44

Таки началось?!!

Рыдаю
14 дек 2019 в 21:02

Как человека жалко, как полицейского нет. Вообще не люблю полицейских. Не уважаю. Не хотят они работать.. и не могут. Штаны протирают на службе.. которую называют работой. Они не понимают и не отличают слова.. служба и работа. Видел как полицейские патрулируют улицы.. встанут в тихом переулке.. на патрульной машине.. и стоят всю ночь.. спят. И так каждый день.. в центре города. В ППСниках работают самые тупые сотрудники.. это все знают.