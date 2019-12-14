Бездомные собаки стали моделями и собрали более 20 тысяч рублей для новосибирского приюта

Первый городской приют устроил фотосессию с бездомными собаками в новогодних интерьерах. Каждый желающий мог заплатить за съёмку столько, сколько посчитал нужным.
Как сообщили организаторы корреспонденту НГС, за 3 часа на площадку благотворительного проекта пришло около 60 человек. В итоге собакам удалось заработать примерно 24 тысячи рублей.
— Для первого раза сумма очень даже хорошая, но, думаю, в следующий раз будем ставить минимальную фиксированную стоимость, — отметила организатор проекта Влада Живаева.
Вырученные деньги пойдут на нужды приюта, например, на уход за собакой-инвалидом Альфой. Волонтеры нашли ее сбитой на дороге и привезли в приют. У нее сломан позвоночник, она ходит только с помощью двух передних лап. Она не единственная собака в приюте, которая передвигается на специальной коляске, сейчас их 8, однако волонтёры отмечают, что Альфа самая общительная и добрая.
Также волонтёры отметили, что из-за теплой погоды сено в будках прокисло, всегда нужны дрова и уголь для отопления дома, в котором живет Альфа и другие собаки-инвалиды. Кроме того, в приюте 32 щенка, каждому нужен сухой корм и собачьи консервы.
Также на этой неделе волонтёры приюта Академгородка выпустили календарь с фотографиями красивых бездомных собак — его издали ограниченным тиражом.