Бездомные собаки стали моделями и собрали более 20 тысяч рублей для новосибирского приюта

В «Фотостудии 717» организовали три зоны, где можно было сфотографироваться с одним из четырех щенков или с двумя взрослыми собаками

Первый городской приют устроил фотосессию с бездомными собаками в новогодних интерьерах. Каждый желающий мог заплатить за съёмку столько, сколько посчитал нужным.

Как сообщили организаторы корреспонденту НГС, за 3 часа на площадку благотворительного проекта пришло около 60 человек. В итоге собакам удалось заработать примерно 24 тысячи рублей.

