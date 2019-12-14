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Милота Фоторепортаж

Бездомные собаки стали моделями и собрали более 20 тысяч рублей для новосибирского приюта

Щенята позировали под ёлками, чтобы заработать себе денег на еду

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В «Фотостудии 717» организовали три зоны, где можно было сфотографироваться с одним из четырех щенков или с двумя взрослыми собаками

В «Фотостудии 717» организовали три зоны, где можно было сфотографироваться с одним из четырех щенков или с двумя взрослыми собаками

Первый городской приют устроил фотосессию с бездомными собаками в новогодних интерьерах. Каждый желающий мог заплатить за съёмку столько, сколько посчитал нужным. 

Как сообщили организаторы корреспонденту НГС, за 3 часа на площадку благотворительного проекта пришло около 60 человек. В итоге собакам удалось заработать примерно 24 тысячи рублей.

Сегодня в приюте живёт 32 щенка

Сегодня в приюте живёт 32 щенка

— Для первого раза сумма очень даже хорошая, но, думаю, в следующий раз будем ставить минимальную фиксированную стоимость, — отметила организатор проекта Влада Живаева.

Из-за травмы Альфе нужен особый уход и внимание

Из-за травмы Альфе нужен особый уход и внимание

Вырученные деньги пойдут на нужды приюта, например, на уход за собакой-инвалидом Альфой. Волонтеры нашли ее сбитой на дороге и привезли в приют. У нее сломан позвоночник, она ходит только с помощью двух передних лап. Она не единственная собака в приюте, которая передвигается на специальной коляске, сейчас их 8, однако волонтёры отмечают, что Альфа самая общительная и добрая.

Организаторы запускали гостей по очереди, чтобы не пугать животных

Организаторы запускали гостей по очереди, чтобы не пугать животных

Также волонтёры отметили, что из-за теплой погоды сено в будках прокисло, всегда нужны дрова и уголь для отопления дома, в котором живет Альфа и другие собаки-инвалиды. Кроме того, в приюте 32 щенка, каждому нужен сухой корм и собачьи консервы.

Забрать понравившуюся собаку домой можно будет 22 декабря на выставке-раздаче в ТЦ «Сибирской молл»&nbsp;

Забрать понравившуюся собаку домой можно будет 22 декабря на выставке-раздаче в ТЦ «Сибирской молл» 

Также на этой неделе волонтёры приюта Академгородка выпустили календарь с фотографиями красивых бездомных собак — его издали ограниченным тиражом.

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Бездомные собакимилые собаки
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КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
14 дек 2019 в 18:01

Надеюсь РСП не устраивали давку... Чтобы не пугать животных...

Точняк
14 дек 2019 в 18:09

У самого денег на еду нет, ещё бы я собака помогал.

Фото пользователя
14 дек 2019 в 18:04

Я щитаю так - калечить, издеваццо, над скотинякою - зарпещено!!! Не можэшь содержать избавься (усыпи иле передай кому-нить ) ( и про котов нефик мине тыкать, мы им лапы не ломали и с балкона не швыряле - просто в деревню вывезли, хтя я маманю попросила тупо - усыпить. Такчта - нинада мине тут!!!)